Тренер «Лиона» Женезио: «По стилю «Шахтер» похож на «Барселону»

Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио высоко оценил уровень футбола в исполнении «Шахтера» перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Шахтер» – опасная команда, играющая на высоком уровне. Чтобы победить ее, нужно сыграть так же хорошо, как и против «Манчестер Сити».

По стилю «Шахтер» немного похож на «Барселону» – они тоже играют в короткий пас. Мы должны быть очень внимательны, это хорошая команда европейского уровня», – сказал Женезио.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Лион» – «Шахтер» состоится во вторник, 2 октября, в 22:00 по московскому времени.