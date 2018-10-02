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    Тренер «Лиона» Женезио: «По стилю «Шахтер» похож на «Барселону»

    Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио высоко оценил уровень футбола в исполнении «Шахтера» перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Шахтер» – опасная команда, играющая на высоком уровне. Чтобы победить ее, нужно сыграть так же хорошо, как и против «Манчестер Сити».

    По стилю «Шахтер» немного похож на «Барселону» – они тоже играют в короткий пас. Мы должны быть очень внимательны, это хорошая команда европейского уровня», – сказал Женезио.

    Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Лион» – «Шахтер» состоится во вторник, 2 октября, в 22:00 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    02.10.2018 07:05
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