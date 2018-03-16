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    Тренер «Лиона» Женезио: «Мы провели матч безобразно, мне стыдно за это!»

    Главный тренер «Лиона» Брюно Женезио взял ответственность за поражение от ЦСКА в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы на себя. Он признал, что не угадал ни с составом, ни с планом на матч.

    «Для меня это самый тяжелый момент с тех пор, как я пришел в «Лион». Ответственность за результат лежит на мне, ведь я тренер. Очевидно, что выбор состава и план на игру не сработали. От этого у нас у всех скверное настроение.

    Лига Европы была крайне важна для нашей команды. Мы здорово провели первый матч в Москве, где мы стали фаворитами перед возвращением домой. Но сегодняшняя игра перечеркнула все наши старания. Соперник был лучше нас во всем.

    Мы провели эту встречу безобразно, мне стыдно за это! Некоторые мои футболисты отнеслись к этому матчу как к товарищескому, а ведь это игра на евроарене! Эту неудачу нельзя списывать на молодость команды. Молодые должны проявлять честолюбие и агрессивность, чего сегодня не было», – сказал Женезио после матча.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Лион» – ЦСКА завершился со счетом 2:3 (первый матч – 1:0).

    Источник: L' Equipe

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    16.03.2018 09:07
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +3795

      serppion 16 марта 2018, 15:48

      Почитайте отзывы лягушатников после первого матча - одно пренебрежение. Сейчас победа армейцев мне особенно приятна. Мужики сделали свое дело!

      0
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      ...
      Рейтинг: +1155

      fhnv > serppion 16 марта 2018, 17:45

      скинь ссылку

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 16 марта 2018, 14:32

      Все верно сказал кстати. было видно что Лион не настроился нормально. Стали получше играть после нашего гола, но как забили - решили что дело сделано.
      А в концовке опять стали хорошо играть, но ЦСКА делал все что мог чтобы не дать пройти дальше

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 марта 2018, 13:12

      ЦСКА прежде всего проявил характер.Французы этого от них не ожидали.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 марта 2018, 11:02

      молодец, умеет признать ошибки а не как один товарищ из с команды с берегов Невы))

      6
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      Рейтинг: +512

      gari69 > OfaZavr 16 марта 2018, 11:11

      Он нам не товарищ

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > gari69 16 марта 2018, 11:20

      это точно! но это я так к слову просто сказал :)

      4
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      Рейтинг: +512

      gari69 16 марта 2018, 10:50

      Респект от мясных

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 16 марта 2018, 10:47

      Вышли шапками закидать, а получили танковый каток, который раскатал франков и подарил нам неперадаваемые и давнозабытые ощущения победы и превосходства!!!

      4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 марта 2018, 10:06

      Это ПФК ЦСКА отлично сыграл, а не Лион плохо, даже вам "слепой" судья за
      воротами, ушедший мяч прозевал, а так бы забили только один. Поздравляю
      всех игроков и тренеров ПФК ЦСКА, а также болельщиков с блестящей победой.

      6
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 16 марта 2018, 10:04

      Пусть ЦСКА повезло, но это же победа!

      0
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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 16 марта 2018, 09:55

      А как он до матча говорил - «мы пройдём, я уверен «

      4
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 16 марта 2018, 09:34

      Раз в год и палка стреляет)))
      Ну это был лучший матч ЦСКА за последнее время,против сильного соперника показали отличный матч,МОЛОДЦЫ!!!!!!!

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