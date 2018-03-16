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  • Тренер «Лиона» Женезио: «Мы провели матч безобразно, мне стыдно за это!»

Тренер «Лиона» Женезио: «Мы провели матч безобразно, мне стыдно за это!»

16 марта 2018, 09:07
17

Главный тренер «Лиона» Брюно Женезио взял ответственность за поражение от ЦСКА в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы на себя. Он признал, что не угадал ни с составом, ни с планом на матч.

«Для меня это самый тяжелый момент с тех пор, как я пришел в «Лион». Ответственность за результат лежит на мне, ведь я тренер. Очевидно, что выбор состава и план на игру не сработали. От этого у нас у всех скверное настроение.

Лига Европы была крайне важна для нашей команды. Мы здорово провели первый матч в Москве, где мы стали фаворитами перед возвращением домой. Но сегодняшняя игра перечеркнула все наши старания. Соперник был лучше нас во всем.

Мы провели эту встречу безобразно, мне стыдно за это! Некоторые мои футболисты отнеслись к этому матчу как к товарищескому, а ведь это игра на евроарене! Эту неудачу нельзя списывать на молодость команды. Молодые должны проявлять честолюбие и агрессивность, чего сегодня не было», – сказал Женезио после матча.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Лион» – ЦСКА завершился со счетом 2:3 (первый матч – 1:0).

Источник: L' Equipe
Лига Европы Лион ЦСКА Женезио Бруно
Комментарии (17)
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pegas1276
1521181322
победил сильнейший...)))
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vodomut
1521181599
в четверти всё и закончится
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Danish Dynamite
1521181985
Молодец, это не в пример одному небезызвестному клубу из культурной столицы, который во всём обвинил бы судей, погоду, плохое поле и Рамзана Кадырова.
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Михаил Шевченко
1521182066
Раз в год и палка стреляет))) Ну это был лучший матч ЦСКА за последнее время,против сильного соперника показали отличный матч,МОЛОДЦЫ!!!!!!!
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Razvedchik - sniper
1521183335
А как он до матча говорил - «мы пройдём, я уверен «
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vladimir-7
1521183993
Это ПФК ЦСКА отлично сыграл, а не Лион плохо, даже вам "слепой" судья за воротами, ушедший мяч прозевал, а так бы забили только один. Поздравляю всех игроков и тренеров ПФК ЦСКА, а также болельщиков с блестящей победой.
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insider_retro
1521186448
Вышли шапками закидать, а получили танковый каток, который раскатал франков и подарил нам неперадаваемые и давнозабытые ощущения победы и превосходства!!!
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OfaZavr
1521187372
молодец, умеет признать ошибки а не как один товарищ из с команды с берегов Невы))
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zigbert
1521195126
ЦСКА прежде всего проявил характер.Французы этого от них не ожидали.
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panmon
1521199978
Все верно сказал кстати. было видно что Лион не настроился нормально. Стали получше играть после нашего гола, но как забили - решили что дело сделано. А в концовке опять стали хорошо играть, но ЦСКА делал все что мог чтобы не дать пройти дальше
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