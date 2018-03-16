Тренер «Лиона» Женезио: «Мы провели матч безобразно, мне стыдно за это!»

Главный тренер «Лиона» Брюно Женезио взял ответственность за поражение от ЦСКА в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы на себя. Он признал, что не угадал ни с составом, ни с планом на матч.

«Для меня это самый тяжелый момент с тех пор, как я пришел в «Лион». Ответственность за результат лежит на мне, ведь я тренер. Очевидно, что выбор состава и план на игру не сработали. От этого у нас у всех скверное настроение.

Лига Европы была крайне важна для нашей команды. Мы здорово провели первый матч в Москве, где мы стали фаворитами перед возвращением домой. Но сегодняшняя игра перечеркнула все наши старания. Соперник был лучше нас во всем.

Мы провели эту встречу безобразно, мне стыдно за это! Некоторые мои футболисты отнеслись к этому матчу как к товарищескому, а ведь это игра на евроарене! Эту неудачу нельзя списывать на молодость команды. Молодые должны проявлять честолюбие и агрессивность, чего сегодня не было», – сказал Женезио после матча.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Лион» – ЦСКА завершился со счетом 2:3 (первый матч – 1:0).