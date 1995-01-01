Женезио: «Слухи о приходе Моуринью в «Лион» заставляют меня смеяться. СМИ плохо делают свою работу»

Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио прокомментировал информацию, что после окончания сезона команду может возглавить экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

По данным СМИ, на этой неделе португалец был замечен в лионском аэропорту «Сент-Экзюпери».

«Некоторые слухи заставляют меня смеяться. Когда я читал, что Моуринью видели в «Сент-Экзюпери», это заставляло меня смеяться.

Иногда передаваемая СМИ информация показывает, что вы плохо справляетесь со своей работой. Я не представляю, как Моуринью прилетает в «Сент-Экзюпери», даже если бы у него была встреча с президентом «Лиона».

Вероятно, он приземлится где-нибудь в более тихом месте. Так что это заставляет меня смеяться!» – сказал французский специалист.