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    Женезио: «Слухи о приходе Моуринью в «Лион» заставляют меня смеяться. СМИ плохо делают свою работу»

    Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио прокомментировал информацию, что после окончания сезона команду может возглавить экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

    По данным СМИ, на этой неделе португалец был замечен в лионском аэропорту «Сент-Экзюпери».

    «Некоторые слухи заставляют меня смеяться. Когда я читал, что Моуринью видели в «Сент-Экзюпери», это заставляло меня смеяться.

    Иногда передаваемая СМИ информация показывает, что вы плохо справляетесь со своей работой. Я не представляю, как Моуринью прилетает в «Сент-Экзюпери», даже если бы у него была встреча с президентом «Лиона».

    Вероятно, он приземлится где-нибудь в более тихом месте. Так что это заставляет меня смеяться!» – сказал французский специалист.

    • Контракт Женезио с лионским клубом истекает 30 июня.
    • После 31-го тура «Лион» занимает третьем место в Лиге 1.

    Источник: Tribalfootball

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