L’Équipe: Моуринью может возглавить «Лион»

Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может возглавить один из клубов французской Лиги 1.

Сегодня французское издание L’Équipe вышел с португальским специалистом на обложке и заголовком «The Special Ligue One» (примечание «Бомбардира – игра слов от прозвища Моуринью «особенный» и названия французского высшего дивизиона).

В услугах португальца заинтересованы «Лион» и «Монако». Издание связалось с Моуринью и его агентом Жорже Мендешем, но не смогло получить конкретного подтверждения.

Тем не менее, источник считает, что португалец очень вероятно возглавит «Лион». Президент клуба Жан-Мишель Оляс еще не вел переговоров с другими кандидатами на замену нынешнего главного тренера Бруно Женезио.