L’Équipe: Моуринью может возглавить «Лион»

монако? они и так люто просели из-за двойной рокировки жардим-анри-жардим. им явно не лезет в горло еще моуриньо впихивать летом. а у лиона летом будет свободное место на посту гт. но туда и блана сватают. хотя жорика до блана еще в лион сватали, уж если сравнивать то я бы за жозе голосовал
Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может возглавить один из клубов французской Лиги 1.
Сегодня французское издание L’Équipe вышел с португальским специалистом на обложке и заголовком «The Special Ligue One» (примечание «Бомбардира – игра слов от прозвища Моуринью «особенный» и названия французского высшего дивизиона).
В услугах португальца заинтересованы «Лион» и «Монако». Издание связалось с Моуринью и его агентом Жорже Мендешем, но не смогло получить конкретного подтверждения.
Тем не менее, источник считает, что португалец очень вероятно возглавит «Лион». Президент клуба Жан-Мишель Оляс еще не вел переговоров с другими кандидатами на замену нынешнего главного тренера Бруно Женезио.