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    L’Équipe: Моуринью может возглавить «Лион»

    Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может возглавить один из клубов французской Лиги 1.

    Сегодня французское издание L’Équipe вышел с португальским специалистом на обложке и заголовком «The Special Ligue One» (примечание «Бомбардира – игра слов от прозвища Моуринью «особенный» и названия французского высшего дивизиона).

    В услугах португальца заинтересованы «Лион» и «Монако». Издание связалось с Моуринью и его агентом Жорже Мендешем, но не смогло получить конкретного подтверждения.

    Тем не менее, источник считает, что португалец очень вероятно возглавит «Лион». Президент клуба Жан-Мишель Оляс еще не вел переговоров с другими кандидатами на замену нынешнего главного тренера Бруно Женезио.

    Источник: L'Équipe

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    Сегодня, 10:03
    Комментарии2
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      Рейтинг: +123

      BellatrixBlack 1 час назад

      монако? они и так люто просели из-за двойной рокировки жардим-анри-жардим. им явно не лезет в горло еще моуриньо впихивать летом. а у лиона летом будет свободное место на посту гт. но туда и блана сватают. хотя жорика до блана еще в лион сватали, уж если сравнивать то я бы за жозе голосовал

      0
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      Рейтинг: +551

      SarJr 2 часа назад

      Почему только Лион и Монако? Я уверен, многие клубы были бы не против сотрудничать с ним. Но вот только не понятно зачем самому мавру середняк

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