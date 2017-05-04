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    Женезио считает, что защитники «Лиона» в матче против «Аякса» бросали голкипера на произвол судьбы

    Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио высказал разочарование после поражения в первом матче полуфинала Лиги Европы против «Аякса» (1:4). Специалист остался недоволен действиями своей команды в обороне.

    «Мы должны верить в то, что можем пройти дальше, что все возможно. Нужно проанализировать это поражение, которое больше чем просто поражение, особенно по второму тайму.Это вечер разочарований. Вся команда бросила вратаря на произвол судьбы, он сделал несколько ключевых сейвов», – сказал Женезио.

    Ответная игра состоится во Франции 11 мая.

    Источник: L' Equipe

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    04.05.2017 01:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 7 мая 2017, 02:36

      он вообще не хочет посчитать себя бесполезным тренером? гнать его в шею

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 4 мая 2017, 10:55

      Это точно, посмотрел как забивались голы, они там вообще слышали, что в футболе защищаться надо, когда соперник нападает?
      Или они думали что у них в воротах восьмирукий-рукожоп который будет один тащить? ))

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