Женезио: «Не знаю, как оценить шансы «Лиона» на выход в следующий раунд»

Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио не торопится оценивать шансы своей команды на выход в следующий раунд после победы над «Ромой» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Я получил удовольствие от игры своей команды во втором тайме. Зрителям тоже должно было все понравиться. Нам удалось создать атмосферу как в Лиге чемпионов.

В первом тайме мы играли слишком глубоко в обороне. Пропущенные мячи нас расстроили. Но все удалось вовремя исправить, подняв линию обороны.

Не знаю, как оценить наши шансы на выход в следующий раунд. Впереди тяжелый матч в Риме. Шансы равные. Будет непросто не пропустить гол. Но мы и сами можем создать проблемы сопернику в следующем матче», – цитирует Женезио AFP.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Лион» – «Рома» закончился со счетом 4:2. Ответная встреча состоится 16 марта в Риме.