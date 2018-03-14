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    Главный тренер «Лиона»: «Шансы на победу есть как у нас, так и у ЦСКА»

    Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с ЦСКА. Специалист оценил шансы команды на успех, как равные. Первая игра, которая прошла в Москве, завершилась победой французов со счетом 1:0.

    «Подготовка одинаковая. Настраиваемся на каждую команду в отдельности. Сначала концентрируемся на одном матче, потом на другом.

    Не могу вам сказать, какую тактику мы изберем. Но мы заметили, что ЦСКА сыграл с «Ахматом» иначе, не как с нами. Использовалась новая манера доставлять мяч вперед. У нас есть шансы выиграть. Хотя мы точно знаем, что у ЦСКА часто бывают хорошие матчи, когда они играют в другой стране.

    Поле в России было трудным, это правда. Но — для обеих команд. Завтра поле будет проще для игры. И шансы есть у обеих команд.

    Подготовка идет как обычно, будто статистика ничего не обещает. Готовимся к матчу с ЦСКА как к простой игре. Я часто повторяю игрокам: статистика это одно, а игра другое. Нужно тренироваться и проходить в следующий раунд. Думать нужно не о том, что мы уже раз победили ЦСКА. Думать надо о завтрашней игре», – сказал тренер.

    Источник: Sport24

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    14.03.2018 18:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +575

      Mark68 14 марта 2018, 20:58

      Сегодня "болею" и желаю победы Барсе!!!!,а завтра ЦСКА!!!!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 14 марта 2018, 19:32

      Всё сказано по делу!!!

      -1
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