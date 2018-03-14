Главный тренер «Лиона»: «Шансы на победу есть как у нас, так и у ЦСКА»

Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с ЦСКА. Специалист оценил шансы команды на успех, как равные. Первая игра, которая прошла в Москве, завершилась победой французов со счетом 1:0.

«Подготовка одинаковая. Настраиваемся на каждую команду в отдельности. Сначала концентрируемся на одном матче, потом на другом.

Не могу вам сказать, какую тактику мы изберем. Но мы заметили, что ЦСКА сыграл с «Ахматом» иначе, не как с нами. Использовалась новая манера доставлять мяч вперед. У нас есть шансы выиграть. Хотя мы точно знаем, что у ЦСКА часто бывают хорошие матчи, когда они играют в другой стране.

Поле в России было трудным, это правда. Но — для обеих команд. Завтра поле будет проще для игры. И шансы есть у обеих команд.

Подготовка идет как обычно, будто статистика ничего не обещает. Готовимся к матчу с ЦСКА как к простой игре. Я часто повторяю игрокам: статистика это одно, а игра другое. Нужно тренироваться и проходить в следующий раунд. Думать нужно не о том, что мы уже раз победили ЦСКА. Думать надо о завтрашней игре», – сказал тренер.