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    Женезио: «Буду очень горд, если Моуринью сменит меня в «Лионе»

    Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио отреагировал на слухи, согласно которым его место в скором времени может занять Жозе Моуринью.

    «Моуринью заслуживает уважения. Он побеждал везде, где работал. Я восхищаюсь его успехами и всем, что он сделал в футболе. Жозе – отличный тренер. Буду очень горд, если он сменит меня», – сказал Женезио.

    • Последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед», откуда его уволили в декабре прошлого года.
    • Помимо «Лиона» в услугах португальца заинтересован «Монако».
    • Женезио возглавляет команду с 2015 года.

    Источник: L’Equipe

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    Сегодня, 06:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2255

      Viper for CSKA 15 минут назад

      Я бы предпочел Блана. Смотреть за молодым и горячим Лионом в руках Моуринью обещает быть адской мукой. И не хватило же Оля Пюеля с его оборонительным футболом.

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