Женезио: «Буду очень горд, если Моуринью сменит меня в «Лионе»

Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио отреагировал на слухи, согласно которым его место в скором времени может занять Жозе Моуринью.

«Моуринью заслуживает уважения. Он побеждал везде, где работал. Я восхищаюсь его успехами и всем, что он сделал в футболе. Жозе – отличный тренер. Буду очень горд, если он сменит меня», – сказал Женезио.