Женезио: «Буду очень горд, если Моуринью сменит меня в «Лионе»

Я бы предпочел Блана. Смотреть за молодым и горячим Лионом в руках Моуринью обещает быть адской мукой. И не хватило же Оля Пюеля с его оборонительным футболом.
Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио отреагировал на слухи, согласно которым его место в скором времени может занять Жозе Моуринью.
«Моуринью заслуживает уважения. Он побеждал везде, где работал. Я восхищаюсь его успехами и всем, что он сделал в футболе. Жозе – отличный тренер. Буду очень горд, если он сменит меня», – сказал Женезио.
- Последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед», откуда его уволили в декабре прошлого года.
- Помимо «Лиона» в услугах португальца заинтересован «Монако».
- Женезио возглавляет команду с 2015 года.