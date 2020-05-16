L'Equipe: «Марсель» рассматривает четырех кандидатов на замену Виллаш-Боашу, Жардим – в списке

«Марсель» приступил к поиску нового главного тренера, утверждает L'Equipe.

Ранее стало известно, что из-за разногласий с руководством клуба этот пост может покинуть Андре Виллаш-Боаш.

Сообщается, что провансальцы рассматривают четыре кандидатуры на замену португальскому специалисту.

Приоритетные для «Марселя» варианты – экс-тренер «Монако» Леонарду Жардим и Кристоф Гальтье, возглавляющий «Лилль». Также в шорт-листе находятся Бруно Женезио и Габриэль Хайнце.