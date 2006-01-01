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    L'Equipe: «Марсель» рассматривает четырех кандидатов на замену Виллаш-Боашу, Жардим – в списке

    «Марсель» приступил к поиску нового главного тренера, утверждает L'Equipe.

    Ранее стало известно, что из-за разногласий с руководством клуба этот пост может покинуть Андре Виллаш-Боаш.

    Сообщается, что провансальцы рассматривают четыре кандидатуры на замену португальскому специалисту.

    Приоритетные для «Марселя» варианты – экс-тренер «Монако» Леонарду Жардим и Кристоф Гальтье, возглавляющий «Лилль». Также в шорт-листе находятся Бруно Женезио и Габриэль Хайнце.

    • «Марсель» финишировал вторым в сезоне Лиги 1, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
    • Контракт Виллаш-Боаша с клубом рассчитан до июня 2021 года.

    Источник: L'Equipe

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