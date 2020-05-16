L'Equipe: «Марсель» рассматривает четырех кандидатов на замену Виллаш-Боашу, Жардим – в списке

«Марсель» приступил к поиску нового главного тренера, утверждает L'Equipe.
Ранее стало известно, что из-за разногласий с руководством клуба этот пост может покинуть Андре Виллаш-Боаш.
Сообщается, что провансальцы рассматривают четыре кандидатуры на замену португальскому специалисту.
Приоритетные для «Марселя» варианты – экс-тренер «Монако» Леонарду Жардим и Кристоф Гальтье, возглавляющий «Лилль». Также в шорт-листе находятся Бруно Женезио и Габриэль Хайнце.
- «Марсель» финишировал вторым в сезоне Лиги 1, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
- Контракт Виллаш-Боаша с клубом рассчитан до июня 2021 года.
Источник: L'Equipe