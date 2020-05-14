Виллаш-Боаш может покинуть «Марсель»

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш рассматривает вариант с уходом с занимаемого поста.

По информации Le Parisien, португальский специалист настаивает на усилении состава в преддверии выступления в Лиге чемпионов, а руководство клуба не может ему этого гарантировать из-за финансового кризиса.

Кроме того, должность спортивного директора провансальцев покинул Андони Субисаррета, который в прошлом году убедил Виллаш-Боаша возглавить команду.