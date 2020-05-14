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    Виллаш-Боаш может покинуть «Марсель»

    Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш рассматривает вариант с уходом с занимаемого поста.

    По информации Le Parisien, португальский специалист настаивает на усилении состава в преддверии выступления в Лиге чемпионов, а руководство клуба не может ему этого гарантировать из-за финансового кризиса.

    Кроме того, должность спортивного директора провансальцев покинул Андони Субисаррета, который в прошлом году убедил Виллаш-Боаша возглавить команду.

    • «Марсель» финишировал вторым в сезоне Лиги 1, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
    • Контракт тренера с клубом рассчитан до июня 2021 года.

    Источник: Le Parisien

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    14.05.2020 23:43
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