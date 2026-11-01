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Бруно Женезио
Статистика
Бруно Женезио - статистика
Марсель
Франция
1 сентября 1966 (60)
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Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Лига Европы, 2 тур
Марсель
0 : 1
15.10.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
0 : 2
11.10.2026
Марсель
Статистика по турнирам
Лига Европы 2026/2027
Франция. Лига 1 2026/2027
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Товарищеские матчи 2016
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Франция. Лига 1 2015/2016
Команда
И
В
П
Н
Марсель
3
0
3
0
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Лига Европы, 2 тур
Марсель
0 : 1
15.10.2026
Олимпиакос
Лига Европы, 1 тур
Бешикташ
4 : 1
17.09.2026
Марсель
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