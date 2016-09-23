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  • Адебайор: «На встрече с Женезио я пил только воду – никакого виски или сигарет»

Адебайор: «На встрече с Женезио я пил только воду – никакого виски или сигарет»

23 сентября 2016, 00:19
2

Нападающий Эммануэль Адебайор прокомментировал слова главного тренера «Лиона» Бруно Женезио о том, что футболист на переговорах пил виски и курил.

«Обычно я не комментирую трансферные переговоры или спекуляции, но в данном случае нужно все разъяснить.

«Лион» хотел подписать меня и предложил оплатить частный самолет из Того, чтобы привезти меня и заключить контракт перед матчем с «Марселем».

К сожалению, я не успевал вовремя попасть туда, чтобы меня зарегистрировали на эту игру, и они взяли молодого нападающего вместо меня.

После этого они интересовались, могу ли я прилететь и побеседовать с тренером и руководством. Они хотели выяснить, могут ли подписать нас обоих.

Встреча прошла в полностью дружелюбной обстановке, но тренер чувствовал, что по отношению к молодому игроку и его развитию будет несправедливо брать нас обоих. А я понимал, что не получу столько игрового времени, сколько требуется.

Чтобы развеять все сомнения, скажу, что я пил только воду на этой встрече, не просил виски и не курил сигарет.

Эта информация, поступившая из французской газеты, не только смехотворна и глупа – это задумывалось как шутка. Все слова взяты назад, и сейчас журналист готовит опровежение.

К сожалению, пресса других стран не распознала сарказм журналиста и не поняла, что он исказил историю.

Вышеизложенные факты могут быть подтверждены тренером «Лиона», руководством и президентом. Желаю этому клубу всего наилучшего в нынешнем сезоне», – сказал Адебайор.

Источник: Mirror.co.uk
Франция. Лига 1 Лион Адебайор Эммануэль Женезио Бруно
Комментарии (2)
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de bruyne
1474582659
А как играл арсенале.. деньги деньги и стали деньги
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Kulimen
1474609657
Пил, курить, трахал баб и употреблял наркотики, и все это во время переговоров.
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