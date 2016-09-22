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    Женезио: «Во время трансферных переговоров Адебайор заказал виски, а изо рта свисала сигарета»

    Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио рассказал о том, как проходили трансферные переговоры между ним и Эммануэлем Адебайором минувшим летом.

    «У нас в команде было место для Ману, так что я предложил ему встретиться и попить кофе в Лионе.

    К моему удивлению, когда он прибыл, он попросил налить ему в кофе шот виски. Кроме того, изо рта у него свисала сигарета», – сказал Женезио.

    Напомним, в итоге французский клуб отказался подписывать футболиста.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    22.09.2016 20:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 сентября 2016, 20:17

      Вы наверное не поняли таланта... Это же была попытка со стороны Ману зародить африканский шансон во Франции))

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