Женезио: «Во время трансферных переговоров Адебайор заказал виски, а изо рта свисала сигарета»

Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио рассказал о том, как проходили трансферные переговоры между ним и Эммануэлем Адебайором минувшим летом.

«У нас в команде было место для Ману, так что я предложил ему встретиться и попить кофе в Лионе.

К моему удивлению, когда он прибыл, он попросил налить ему в кофе шот виски. Кроме того, изо рта у него свисала сигарета», – сказал Женезио.

Напомним, в итоге французский клуб отказался подписывать футболиста.