Женезио объявил о скором уходе с поста главного тренера «Лиона»

Возможно, в этом и кроется два поражения подряд от аутсайдеров Дижона и Нанта, а не договорняки, как считают некоторые коллеги.
Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио покинет свой пост по окончании текущего сезона.
«В течение некоторого времени я сталкивался с негативным отношением в клубе. Это плохо сказывается на игроках. Мы провели очень долгую дискуссию с президентом и решили, что в следующем сезоне я не буду тренировать «Лион». Решение принято в интересах команды», – заявил Женезио.
- По итогам 32 туров «Лион» занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1.
- Женезио возглавляет команду с декабря 2015 года.
- Новым тренером «Лиона» может стать португалец Жозе Моуринью.