Женезио объявил о скором уходе с поста главного тренера «Лиона»

Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио покинет свой пост по окончании текущего сезона.

«В течение некоторого времени я сталкивался с негативным отношением в клубе. Это плохо сказывается на игроках. Мы провели очень долгую дискуссию с президентом и решили, что в следующем сезоне я не буду тренировать «Лион». Решение принято в интересах команды», – заявил Женезио.