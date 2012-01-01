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    Женезио объявил о скором уходе с поста главного тренера «Лиона»

    Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио покинет свой пост по окончании текущего сезона.

    «В течение некоторого времени я сталкивался с негативным отношением в клубе. Это плохо сказывается на игроках. Мы провели очень долгую дискуссию с президентом и решили, что в следующем сезоне я не буду тренировать «Лион». Решение принято в интересах команды», – заявил Женезио.

    • По итогам 32 туров «Лион» занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1.
    • Женезио возглавляет команду с декабря 2015 года.
    • Новым тренером «Лиона» может стать португалец Жозе Моуринью.

    Источник: Официальный твиттер «Лиона»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +68324

      Рубик Докоян 2 часа назад

      Возможно, в этом и кроется два поражения подряд от аутсайдеров Дижона и Нанта, а не договорняки, как считают некоторые коллеги.

      2
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      Рейтинг: +6138

      Cules2013 > Рубик Докоян 7 минут назад

      Эту чушь про договорняки просто смешно читать. Коррупция есть везде, но она не такая примитивная, как многие тут считают в меру своих познаний.

      1
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      Рейтинг: +68324

      Рубик Докоян > Cules2013 3 минуты назад

      Вчера один пользователь на этом в диспуте со мной настаивал. Самое лёгкое объяснение у "знатоков" при поражениях : договорняк, сливают тренера или судью купили. )))

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