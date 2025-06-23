24 июня на стадионе «Метлайф Стэдиум» в рамках 3-го тура Клубного чемпионата мира «Порту» сыграет против «Аль-Ахли». Обе команды после первых туров сохраняют шансы на выход из группы, но форма и стабильность выступлений вызывают вопросы.

«Порту»

Португальцы провели два тяжeлых матча: ничья с «Палмейрасом» (0:0) и поражение от «Интер Майами» (1:2). Команда создаeт моменты, но испытывает трудности с реализацией. Лишь 5 голов в последних 5 матчах – скромный показатель для клуба с таким уровнем атаки.

Показатели «Порту»:

5 голов в 5 матчах (в среднем 1.00 за игру);

4 пропущенных (0.80 в среднем);

Победа только в одном из последних 5 матчей;

Оборона действует достаточно надeжно, но атака буксует;

Команда не отличается скоростью перехода из обороны в атаку.

Проблемы с креативом особенно заметны в позиционных атаках. Отсутствие прогресса в последних встречах не позволяет говорить о «Порту» как о фаворите в этой игре.

«Аль-Ахли»

Египтяне уступили «Палмейрасу» (0:2), но выглядели достойно и показали уверенную игру в обороне. В предыдущем матче против «Интер Майами» сыграли вничью 0:0, сдержав мощную атаку американцев. Команда демонстрирует стабильность и уверенность в своей структуре.

Показатели «Аль-Ахли»:

9 голов за 5 игр (1.80 в среднем);

4 пропущенных (0.80 в среднем);

Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей в КЧМ на выезде;

Сильная линия полузащиты и плотный блок в защите;

Способны включаться на контратаках, особенно против медленных защитников.

Команда показывает зрелую игру и не паникует под давлением, что делает еe опасным соперником даже для более статусных клубов.

Ключевые факты перед матчем

«Аль-Ахли» не проигрывает в 10 из 12 последних матчей в турнире.

Египтяне забивают 1.80 гола за игру и пропускают 0.80.

«Порту» забивает 1.00 и пропускает 0.80 в среднем.

В последних 5 матчах у «Порту» только одна победа.

«Аль-Ахли» более стабилен и организован в центре поля и обороне.

Анализ и прогноз

Исход этого матча во многом зависит от эффективности атаки «Порту», которая в последние недели не впечатляет. Египтяне умеют закрываться и ловить соперников на ошибках. Против команды, испытывающей проблемы в созидании, это особенно эффективно. Сценарий встречи предполагает инициативу «Порту», но при этом больше шансов для «Аль-Ахли» забить в переходных фазах.

Ставить на победу «Порту» рискованно при такой атакующей статистике. Напротив, «Аль-Ахли» выглядит более собранно, особенно с учeтом их надeжной обороны и неплохой формы.

Рекомендованные ставки