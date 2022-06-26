- 11 февраля
- 21:05 Клубный ЧМ. «Фламенго» победил «Аль-Ахли» в матче за 3-е место (4:2)
- 8 февраля
- 23:58 Клубный ЧМ. «Реал» разгромил в полуфинале «Аль-Ахли» (4:1)
- 21:40 «Аль-Ахли» – «Реал»: стартовые составы на полуфинал клубного ЧМ
- 20:16 Прогнозы и коэффициенты на матч «Аль-Ахли» – «Реал»: полуфинал клубного чемпионата мира, 8 февраля 2023
- 20:15 Во сколько смотреть матч «Аль-Ахли» – «Реал»: полуфинал клубного чемпионата мира, 8 февраля 2023
- 20:15 Где смотреть матч «Аль-Ахли» – «Реал»: полуфинал клубного чемпионата мира, 8 февраля 2023
- 4 февраля
- 22:00 Стали известны соперники «Реала» и «Фламенго» по полуфиналу КЧМ 1
- 2 февраля
- 10:17 Видео Судья на клубном ЧМ впервые разъяснил зрителям решение VAR 2
- 08:16 КЧМ. «Аль-Ахли» разгромил «Окленд Сити» (3:0) и вышел в 1/4 финала
- 13 января
- 15:15 «Реал» узнал потенциальных соперников по клубному ЧМ
- 12 января
- 12:42 «Ахмат» отказал египетскому клубу в трансфере Конате 1
- 26 июня 2022
- 11:23 Экс-тренер «Спартака» Витория получил предложение от клуба из Африки 1
- 8 февраля 2022
- 21:27 Клубный чемпионат мира. «Палмейрас» обыграл египетский «Аль-Ахли» и стал первым финалистом
- 11 февраля 2021
- 22:53 КЧМ. «Бавария» в финале победила «Тигрес»; «Аль-Ахли» стал третьим, одолев в серии пенальти «Палмейрас» 4
- 8 февраля 2021
- 22:53 КЧМ. Дубль Левандовски вывел «Баварию» в финал турнира 3
- 4 февраля 2021
- 22:45 КЧМ. «Аль-Ахли» победил «Аль-Духаиль» и вышел в 1/2 финала на «Баварию»
- 19 января 2021
- 20:59 «Бавария» в полуфинале клубного ЧМ встретится с победителем пары «Аль-Духаиль» – «Аль-Ахли»
- 28 ноября 2020
- 09:37 Фото Египетский «Аль-Ахли» стал 9-кратным победителем африканской Лиги чемпионов
- 4 сентября 2020
- 22:55 Фото Египетский «Аль-Ахли» – самый титулованный клуб XXI века 5