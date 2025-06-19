19.06.2025, четверг, 19:00
Клубный чемпионат мира, группа A, 2 тур
Клубный чемпионат мира, группа A, 2 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Палмейрас
Палмейрас
4-2-3-1
1
Вевертон
22
Пикерес
15
Гомес
26
Серкейра
4
Гиай
6
Морено
5
Риос
11
Торрес
23
Вейга
41
Эстевао
9
Роке
4-2-1-2-1
1
Эль-Шенави
20
Дари
6
Ибрахим
3
Хани
25
Аттиат-Алла
8
Фатхи
13
Атея
5
Бен Ромдан
25
Зизо
7
Трезеге
9
Абу Али
6
Морено
32
Мартинес
32
Мартинес
6
Морено
23
Вейга
18
Маурисио
18
Маурисио
23
Вейга
11
Торрес
10
Паулиньо
10
Паулиньо
11
Торрес
9
Роке
42
Лопес
42
Лопес
9
Роке
20
Дари
4
Рамадан
4
Рамадан
20
Дари
25
Аттиат-Алла
14
Эль-Шахат
14
Эль-Шахат
25
Аттиат-Алла
8
Фатхи
10
Афша
10
Афша
8
Фатхи
7
Трезеге
17
Бенчарки
17
Бенчарки
7
Трезеге
9
Абу Али
19
19
9
Абу Али
Остались в запасе
Палмейрас
Аль-Ахли
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
16
Микаэл
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
12
Майке
ПЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
37
Маркес Лоурейро Аллан
ЦП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
9
Талис
ЦФ
20
Луиджи Ханри
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
99
Mostafa Makhlouf
ВР
31
Уфа Шобейр
ВР
18
Mohamed Seha
ВР
33
Карим Эль-Дебес
ЛЗ
23
Mostafa El Aash
ЦЗ
2
Халед Абдельфаттах
ПЗ
3
Омар Камаль
ПЗ
36
Ахмед Кука
ОП
15
Алиу Дьен
ЦП
18
Ahmed Hashem
ЦП
Главный тренер
Хосе Ривейро
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
16
Микаэл
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
12
Майке
ПЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
37
Маркес Лоурейро Аллан
ЦП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
9
Талис
ЦФ
20
Луиджи Ханри
ЦФ
Остались в запасе
99
Mostafa Makhlouf
ВР
31
Уфа Шобейр
ВР
18
Mohamed Seha
ВР
33
Карим Эль-Дебес
ЛЗ
23
Mostafa El Aash
ЦЗ
2
Халед Абдельфаттах
ПЗ
3
Омар Камаль
ПЗ
36
Ахмед Кука
ОП
15
Алиу Дьен
ЦП
18
Ahmed Hashem
ЦП
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Хосе Ривейро
Статистика матча Палмейрас - Аль-Ахли
4
3
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
6
3
Нарушения
16
14
Офсайды
1
3
Количество передач
236
465
Сейвы
2
0
Точность передач %
77
89
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Палмейрас» против «Аль-Ахли», 2-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 июня в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Палмейрас» – «Аль-Ахли»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»