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Смотреть прямую трансляцию матча «Палмейрас» против «Аль-Ахли», 2-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 июня в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Палмейрас» – «Аль-Ахли»