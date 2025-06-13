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«Аль-Ахли» – «Интер Майами»: прогноз и ставки на матч 15 июня 2025 с коэффициентом 1.85

13 июня 2025 12:00
Аль-Ахли - Интер Майами
15 июн. 2025, воскресенье 03:00 | Клубный чемпионат мира, группа A, 1 тур
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3.15
Победа «Аль-Ахли»
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15 июня на стадионе «Хард Рок Стэдиум» стартует первый тур Клубного чемпионата мира, где встретятся «Аль-Ахли» и «Интер Майами». Египетский гранд продемонстрировал отличную форму в национальном первенстве, тогда как команда из МЛС готовится проверить свои атакующие силы на международной арене. Встреча обещает быть результативной и богатой на моменты.

«Аль-Ахли»

«Аль-Ахли» входит в турнир в статусе одного из самых стабильных клубов Африки. Команда не проигрывает в 20 из 22 последних матчей и демонстрирует стабильную игру как в обороне, так и в атаке. В 5 последних матчах коллектив забил 14 голов, пропустив лишь 4 – в среднем 2.80 гола за игру при 0.80 пропущенных.

Последние победы в чемпионате, включая разгром «Фарко» (6:0) и уверенную игру с «Аль-Масри» (4:2), показывают, что «Аль-Ахли» находится на пике формы. Коллектив последовательно реализует моменты и хорошо контролирует темп игры. Команда регулярно забивает (8 матчей подряд), а оборона играет слаженно даже против прессинга.

«Интер Майами»

«Интер Майами» выделяется зрелищной, но не всегда сбалансированной игрой. В 5 последних матчах МЛС команда забила 15 голов (в среднем 3.00 за игру), но при этом пропустила 12 (в среднем 2.40), что говорит о слабых местах в защите.

Победы над «Коламбус Крю» (5:1) и «Монреалем» (4:2) стали результатом мощного давления в атаке. Однако матч с «Орландо Сити» (0:3) напомнил, что у «Интер Майами» проблемы в обороне сохраняются. Команда пропускает в 10 матчах подряд, и это серьeзный риск в игре против организованного соперника.

Факты о командах:

«Аль-Ахли»

  • Не проигрывает в 20 из 22 последних матчей.
  • Забивает в 8 матчах подряд.
  • В среднем 2.80 гола за игру в последних 5 встречах.
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.

«Интер Майами»

  • В среднем 3.00 гола за игру в последних 5 матчах.
  • Пропускает в среднем 2.40 гола за игру.
  • Пропускает в 10 матчах подряд.
  • Забивает в 3 последних матчах.

Прогноз на матч «Аль-Ахли» – «Интер Майами»

Матч обещает быть открытым: обе команды активно действуют в атаке и регулярно забивают. «Аль-Ахли» обладает лучшей организацией, более сбалансированной схемой и уверенностью в обороне. В то время как «Интер Майами» демонстрирует высокую результативность, но оставляет свободные зоны у своих ворот, что может стать решающим фактором.

Исходя из статистики, стоит ожидать голов с обеих сторон. Однако с точки зрения устойчивости и баланса именно «Аль-Ахли» выглядит предпочтительнее и имеет хорошие шансы на победу в основное время.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Аль-Ахли» за 3.15
  • Обе команды забьют – Да за 1.65
  • Тотал больше 2.5 голов за 1.85
  • Индивидуальный тотал «Аль-Ахли» больше 1.5 за 2.10

3.15
Победа «Аль-Ахли»
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Автор: Гроховский Сергей
Клубный чемпионат мира Интер Майами Аль-Ахли
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