24 июня на стадионе «Метлайф Стэдиум» состоится матч между «Порту» и «Аль-Ахли», который будет важным этапом для обеих команд в Клубном чемпионате мира. «Порту» и «Аль-Ахли» продемонстрировали сильные результаты на турнире, но столкнутся с серьезной конкуренцией в этом поединке. Как «Порту», так и «Аль-Ахли» столкнулись с трудностями в последних матчах, но способны продемонстрировать свои лучшие качества в этот раз.

«Порту»

«Порту» не удалось победить в последней игре, проиграв «Интер Майами» 2:1. В последних 5 играх команда забивает в среднем 1.00 гола за матч и пропускает 0.80 гола за игру. Несмотря на скромные результаты в атаке, команда сохраняет стабильность в обороне. На турнире «Клубный чемпионат мира» Порту не так результативен, но продолжает держаться в группе лидеров, что свидетельствует о их хорошей подготовленности. Несмотря на последние неудачи, команда может удивить на поле и сражаться за победу.

«Аль-Ахли»

«Аль-Ахли» также показал хорошие результаты на турнире, несмотря на поражение от «Палмейраса» (2:0). В последних 5 матчах команда забивает в среднем 1.80 гола за матч, при этом пропускает всего 0.80 гола за игру. Это делает «Аль-Ахли» одной из наиболее сбалансированных команд турнира с сильной атакой и надежной защитой. Однако против таких команд, как «Порту», им предстоит серьезная борьба за выход в следующую стадию турнира. С учетом их стабильных выступлений в последних матчах, можно ожидать, что они смогут дать достойный бой своему сопернику.

Факты о командах

«Порту»

В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за матч.

В последних 5 играх пропускает в среднем 0.80 гола за матч.

Не проигрывает в 3 последних матчах против сильных соперников на турнире.

В последних 5 играх не забивает более 2 голов.

«Аль-Ахли»

В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за матч.

В последних 5 играх пропускает в среднем 0.80 гола за матч.

Не проигрывает в 10 из 12 последних выездных матчей на турнире.

Забивает в 5 последних матчах подряд.

Прогноз на матч «Порту» – «Аль-Ахли»

В этом поединке обе команды покажут свою силу, но «Порту» будет иметь небольшое преимущество благодаря лучшей обороне, в то время как «Аль-Ахли» будет стремиться использовать свою атакующую мощь для достижения положительного результата. Ожидается, что встреча будет достаточно сбалансированной, с сильным акцентом на оборону, что в конечном итоге может привести к низкому количеству голов.

Прогноз на точный счет: 1:0 в пользу «Порту».

Рекомендованные ставки