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«Палмейрас» – «Аль-Ахли»: прогноз и ставки на матч 19 июня 2025 с коэффициентом 2.00

18 июня 2025 12:43
Палмейрас - Аль-Ахли
19 июн. 2025, четверг 19:00 | Клубный чемпионат мира, группа A, 2 тур
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2.00
Обе команды забьют – Да
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19 июня в рамках второго тура Клубного чемпионата мира на «Метлайф Стэдиум» в Нью-Джерси сойдутся один из сильнейших клубов Бразилии «Палмейрас» и действующий чемпион Египта «Аль-Ахли». Обе команды сыграли нулевые ничьи в первом туре и будут стремиться реабилитироваться. Нас ждeт равный и тактически насыщенный матч, в котором каждая из сторон имеет весомые аргументы на успех.

«Палмейрас»

Бразильский гранд под руководством Абеля Феррейры умеет адаптироваться под стиль соперника. В последних матчах команда чередует уверенные победы с провалами. Основной акцент – на структурированную оборону и быструю смену фаз игры.

  • 2.00 гола в среднем за матч
  • 0.80 гола пропущено за игру
  • 5 из 7 последних домашних матчей без поражений
  • разгром «Спортинга Кристаль» 6:0 в Либертадорес

«Палмейрас» отличается глубиной состава, но ему не хватает стабильности. Особенно это заметно на фоне поражений от «Фламенго» и «Крузейро» на внутренней арене. Тем не менее, команда опасна, когда находит ритм.

«Аль-Ахли»

Египетский клуб выглядит дисциплинированно и сбалансированно. Команда проиграла всего два матча из последних 23, а оборона демонстрирует одну из лучших статистик в турнире.

  • 2.00 гола в среднем за матч
  • 0.40 гола пропущено за игру
  • 21 из 23 матчей без поражений
  • 8 из 10 матчей с забитыми мячами

В игре против «Интер Майами» команда Мустафы Шобиера показала выдержку и грамотную позиционную оборону. Учитывая форму, «Аль-Ахли» вполне способен на равных бороться даже с топами из Южной Америки.

Ключевые факты перед матчем

  • Оба клуба забивают по 2.00 гола в среднем за игру
  • «Аль-Ахли» пропускает менее 1 мяча за игру на протяжении 5 матчей
  • «Палмейрас» не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей
  • «Аль-Ахли» не проигрывает в 21 из 23 последних игр
  • В первом туре обе команды сыграли 0:0

Анализ и прогноз

Формально фаворитом выглядит «Палмейрас», но недавние результаты показывают нестабильность даже в матчах с аутсайдерами. В то же время «Аль-Ахли» демонстрирует завидную надeжность и не боится действовать первым номером. При равной результативности более надeжной выглядит оборона египтян, и это может стать решающим фактором.

На фоне усталости после первого тура, не исключeн осторожный сценарий. Однако уровень атаки обеих команд позволяет рассчитывать хотя бы на один гол от каждой стороны. При этом «Аль-Ахли» способен удержать ничью или вырвать победу.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00
  • Тотал больше 2 – коэффициент 1.87
  • Ничья в первом тайме – коэффициент 1.95

2.00
Обе команды забьют – Да
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Автор: Орлов Максим
Клубный чемпионат мира Аль-Ахли Палмейрас
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