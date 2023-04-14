Кто спрашивал про сервис, с которым Владимир поднял в марте более 300К, то в любом поиске ищите по фразе: платиновый прогноз. Выходит на первом месте. Работают с 2013 года!
ЦСКА ведет переговоры о трансфере игрока «Аль-Ахли» Ахмеда Абделькадера.
Московский клуб готов заплатить за вингера не более 3 миллионов евро.
Египтяне требуют за Абделькадера 4-5 миллионов.
23-летний футболист хочет перебраться в РПЛ. Стороны вернутся к конкретному обсуждению деталей сделки в конце апреля или начале мая.
- Рыночная стоимость Абделькадера – 800 тысяч евро.
- В этом сезоне он провел 26 матчей, забил 6 голов и сделал 2 ассиста.