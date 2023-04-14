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    ЦСКА определился с размером предложения по вингеру «Аль-Ахли» Абделькадеру

    ЦСКА ведет переговоры о трансфере игрока «Аль-Ахли» Ахмеда Абделькадера.

    Московский клуб готов заплатить за вингера не более 3 миллионов евро.

    Египтяне требуют за Абделькадера 4-5 миллионов.

    23-летний футболист хочет перебраться в РПЛ. Стороны вернутся к конкретному обсуждению деталей сделки в конце апреля или начале мая.

    • Рыночная стоимость Абделькадера – 800 тысяч евро.
    • В этом сезоне он провел 26 матчей, забил 6 голов и сделал 2 ассиста.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      trazionovka 1 час назад

      Кто спрашивал про сервис, с которым Владимир поднял в марте более 300К, то в любом поиске ищите по фразе: платиновый прогноз. Выходит на первом месте. Работают с 2013 года!

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