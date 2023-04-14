ЦСКА определился с размером предложения по вингеру «Аль-Ахли» Абделькадеру

ЦСКА ведет переговоры о трансфере игрока «Аль-Ахли» Ахмеда Абделькадера.

Московский клуб готов заплатить за вингера не более 3 миллионов евро.

Египтяне требуют за Абделькадера 4-5 миллионов.

23-летний футболист хочет перебраться в РПЛ. Стороны вернутся к конкретному обсуждению деталей сделки в конце апреля или начале мая.