Объявлены номинанты на звание лучшего клуба 2023 года по версии Globe Soccer Awards

Организация Globe Soccer опубликовала список номинантов на звание лучшего клуба года в мужском футболе.

В него вошли «Аль-Ахли» (Египет), «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), «Аль-Иттихад» (Саудовская Аравия), «Арсенал» (Англия), «Барселона» (Испания), «Бавария» (Германия), «Бенфика» (Португалия), «Бока Хуниорс» (Аргентина), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Флуминенсе» (Бразилия), «Интер» (Италия), «Манчестер Сити» (Англия), «Наполи» (Италия), «ПСЖ» (Франция), «Рома» (Италия), «Севилья» (Испания), «Унион» (Германия), «Урава Ред Даймондс» (Япония), «Вест Хэм Юнайтед» (Англия), «Видад» (Марокко).