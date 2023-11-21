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    • Объявлены номинанты на звание лучшего клуба 2023 года по версии Globe Soccer Awards

    Объявлены номинанты на звание лучшего клуба 2023 года по версии Globe Soccer Awards

    Организация Globe Soccer опубликовала список номинантов на звание лучшего клуба года в мужском футболе.

    В него вошли «Аль-Ахли» (Египет), «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), «Аль-Иттихад» (Саудовская Аравия), «Арсенал» (Англия), «Барселона» (Испания), «Бавария» (Германия), «Бенфика» (Португалия), «Бока Хуниорс» (Аргентина), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Флуминенсе» (Бразилия), «Интер» (Италия), «Манчестер Сити» (Англия), «Наполи» (Италия), «ПСЖ» (Франция), «Рома» (Италия), «Севилья» (Испания), «Унион» (Германия), «Урава Ред Даймондс» (Япония), «Вест Хэм Юнайтед» (Англия), «Видад» (Марокко).

    • Церемония вручения наград Globe Soccer Awards состоится 19 января 2024 года на Пальмовых островах возле побережья Дубая.
    • Премия организована Европейской ассоциацией клубов совместно с Европейской ассоциацией агентов игроков.

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    Источник: Страница Globe Soccer Awards в соцсети X

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    Сегодня, 13:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2914

      Suvorov71 2 часа назад

      Он будет включен после блокады, а вот где дутыш из газа вот в чем вопрос, возможно из-за вони не включили

      0
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      Рейтинг: +22500

      Cleaner 3 часа назад

      А Спартак ГДЕ в этом списке лучших??? Ну ржу ни могу!!!...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      Al Dagistani 5 часов назад

      Ньюкасл где)

      0
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