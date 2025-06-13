15 июня на стадионе «Хард Рок Стэдиум» стартует 1-й тур Клубного чемпионата мира. Один из самых интригующих матчей тура – встреча между египетским грандом «Аль-Ахли» и звездным, но нестабильным «Интер Майами». Обе команды активно действуют в атаке, но защита «Интер Майами» может стать их ахиллесовой пятой.

«Аль-Ахли»

Команда из Египта демонстрирует выдающуюся форму. В 5 последних играх «Аль-Ахли» забил 14 голов (в среднем 2.80 за матч), пропустив лишь 4 (0.80). Особенно убедительной стала победа 6:0 над «Фарко» в чемпионате. Коллектив идeт на серии из 8 матчей с голами и проиграл лишь дважды в последних 22 матчах.Сильная организация игры и слаженность в действиях – главные козыри египетского клуба. Даже в товарищеском матче против «Пачуки» команда удержала ничью, уступив только по пенальти.

«Интер Майами»

Клуб из МЛС подходит к турниру с феерической атакой: 15 голов в последних 5 встречах (в среднем 3.00 за игру), включая разгромы «Коламбус Крю» (5:1) и «Монреаль» (4:2). Однако оборона остаeтся проблемной зоной – 12 пропущенных мячей за тот же период (2.40 в среднем), причeм команда пропускает в 10 матчах подряд.Даже при наличии звeзд в составе, «Интер Майами» не может наладить надeжную защиту, и это может быть решающим фактором в матче против более организованного соперника.

Факты о командах:

«Аль-Ахли»

Не проигрывает в 20 из 22 последних матчей

В среднем 2.80 гола за игру в последних 5 матчах

Пропускает в среднем 0.80 гола за матч

Забивает в 8 играх подряд

«Интер Майами»

Пропускает в 10 матчах подряд

В среднем 3.00 гола за матч в последних 5 играх

Пропускает в среднем 2.40 гола за матч

Забивает в 3 играх подряд

Прогноз на матч «Аль-Ахли» – «Интер Майами»

Матч обещает быть результативным: обе команды обладают сильными атаками, но различаются уровнем обороны. «Аль-Ахли» стабилен и сбалансирован, тогда как «Интер Майами» полагается на голевую феерию, часто игнорируя защиту. Египтяне имеют больше шансов взять верх за счeт организованной игры и опыта. Вероятнее всего, мы увидим матч с голами с обеих сторон, но с минимальной победой «Аль-Ахли».

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Аль-Ахли».

Рекомендованные ставки: