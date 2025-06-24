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  • «Порту» – «Аль-Ахли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июня 2025

«Порту» – «Аль-Ахли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июня 2025

24 июня 2025, 02:50
Порту
24.06.2025, вторник, 04:00
Клубный чемпионат мира, группа A, 3 тур
4 : 4
Завершен
Аль-Ахли
23' Р. Мора 50' В. Гомес 53' С. Омородион 89' Пепе
15' В. Абу Али 45+2' В. Абу Али (П) 51' В. Абу Али 64' М. Бен Ромдан
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
2
Зе Педру
ЦЗ
5
Иван Маркано
(К) ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
22
Алан Варела
ОП
46
Стефен Эустакиу
ОП
86
Родригу Мора
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
10
Дэнни Намасо
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
Главный тренер
Мартин Анселми
Аль-Ахли
1
Мохамед Эль-Шенави
(К) ВР
20
Ашраф Дари
ЦЗ
3
Мохамед Хани
ЦЗ
4
Ахмед Рамадан
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
36
Ахмед Кука
ОП
8
Хамди Фатхи
ОП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
14
Хуссейн Эль-Шахат
ЦП
25
Зизо
ПВ
9
Вессам Абу Али
ЦФ
Главный тренер
Хосе Ривейро
Порту
51
Diogo Fernandes
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
6
Отавио
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
52
Мартим Фернандеш
ПЗ
47
Анхель Аларкон
ЛВ
11
Пепе
ЛВ
10
Габриэль Вейга
ЦП
68
André Oliveira
ЦП
25
Tomás Pérez
ЦП
15
Vasco Sousa
ЦП
10
Андре Франку
АП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
21
Дениз Гюль
ЦФ
9
Саму Омородион
ЦФ
Аль-Ахли
18
Mohamed Seha
ВР
31
Уфа Шобейр
ВР
99
Mostafa Makhlouf
ВР
25
Яхья Аттиат-Алла
ЛЗ
33
Карим Эль-Дебес
ЛЗ
6
Яссер Ибрахим
ЦЗ
23
Mostafa El Aash
ЦЗ
2
Халед Абдельфаттах
ПЗ
3
Омар Камаль
ПЗ
17
Ашраф Бенчарки
ЛВ
10
Афша
ЦП
15
Алиу Дьен
ЦП
18
Ahmed Hashem
ЦП
19
Nejc Gradišar
ЦФ
29
Тахер Мохамед
ЦФ
4-2-1-1-2
14
Рамос
74
Моура
2
Зе Педру
5
Маркано
17
Мариу
22
Варела
46
Эустакиу
20
Виейра
86
Мора
7
Гомес
10
Намасо
3-2-2-2-1
1
Эль-Шенави
4
Рамадан
3
Хани
20
Дари
36
Кука
8
Фатхи
5
Бен Ромдан
14
Эль-Шахат
25
Зизо
7
Трезеге
9
Абу Али
17
Мариу
52
Фернандеш
52
Фернандеш
17
Мариу
20
Виейра
10
Вейга
10
Вейга
20
Виейра
22
Варела
11
Борхес
11
Борхес
22
Варела
10
Намасо
9
Омородион
9
Омородион
10
Намасо
14
Эль-Шахат
3
Камаль
3
Камаль
14
Эль-Шахат
5
Бен Ромдан
10
Афша
10
Афша
5
Бен Ромдан
8
Фатхи
15
Дьен
15
Дьен
8
Фатхи
7
Трезеге
17
Бенчарки
17
Бенчарки
7
Трезеге
9
Абу Али
19
19
9
Абу Али
Остались в запасе
Порту
Аль-Ахли
51
Diogo Fernandes
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
6
Отавио
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
68
André Oliveira
ЦП
25
Tomás Pérez
ЦП
15
Vasco Sousa
ЦП
10
Андре Франку
АП
47
Анхель Аларкон
ЛВ
11
Пепе
ЛВ
21
Дениз Гюль
ЦФ
Главный тренер
Мартин Анселми
18
Mohamed Seha
ВР
31
Уфа Шобейр
ВР
99
Mostafa Makhlouf
ВР
25
Яхья Аттиат-Алла
ЛЗ
33
Карим Эль-Дебес
ЛЗ
6
Яссер Ибрахим
ЦЗ
23
Mostafa El Aash
ЦЗ
2
Халед Абдельфаттах
ПЗ
18
Ahmed Hashem
ЦП
29
Тахер Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Хосе Ривейро
Остались в запасе
51
Diogo Fernandes
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
6
Отавио
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
68
André Oliveira
ЦП
25
Tomás Pérez
ЦП
15
Vasco Sousa
ЦП
10
Андре Франку
АП
47
Анхель Аларкон
ЛВ
11
Пепе
ЛВ
21
Дениз Гюль
ЦФ
Остались в запасе
18
Mohamed Seha
ВР
31
Уфа Шобейр
ВР
99
Mostafa Makhlouf
ВР
25
Яхья Аттиат-Алла
ЛЗ
33
Карим Эль-Дебес
ЛЗ
6
Яссер Ибрахим
ЦЗ
23
Mostafa El Aash
ЦЗ
2
Халед Абдельфаттах
ПЗ
18
Ahmed Hashem
ЦП
29
Тахер Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Мартин Анселми
Главный тренер
Хосе Ривейро
Порту
Точно не сыграют
Диогу Кошта
ВР
Марко Груйич
ОП
Самуэл
ВР
Аль-Ахли
Точно не сыграют
Эмам Ашур
ЦП
Марван Атея
ОП
Reda Slim
ЦФ
Статистика матча Порту - Аль-Ахли
4
Всего ударов по воротам
17
23
Удары в створ
7
11
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
11
4
Нарушения
10
11
Офсайды
0
2
Количество передач
436
345
Сейвы
6
3
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
6
9
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
7
13
Удары из-за пределов штрафной
10
10

Смотреть прямую трансляцию матча «Порту» против «Аль-Ахли», 3-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 июня в 04:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Порту» – «Аль-Ахли»

«Порту» – «Аль-Ахли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира Аль-Ахли Порту
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