24.06.2025, вторник, 04:00
Клубный чемпионат мира, группа A, 3 тур
Клубный чемпионат мира, группа A, 3 тур
4 : 4
Завершен
Составы команд
Порту
Порту
Аль-Ахли
4-2-1-1-2
14
Рамос
74
Моура
2
Зе Педру
5
Маркано
17
Мариу
22
Варела
46
Эустакиу
20
Виейра
86
Мора
7
Гомес
10
Намасо
3-2-2-2-1
1
Эль-Шенави
4
Рамадан
3
Хани
20
Дари
36
Кука
8
Фатхи
5
Бен Ромдан
14
Эль-Шахат
25
Зизо
7
Трезеге
9
Абу Али
17
Мариу
52
Фернандеш
52
Фернандеш
17
Мариу
20
Виейра
10
Вейга
10
Вейга
20
Виейра
22
Варела
11
Борхес
11
Борхес
22
Варела
10
Намасо
9
Омородион
9
Омородион
10
Намасо
14
Эль-Шахат
3
Камаль
3
Камаль
14
Эль-Шахат
5
Бен Ромдан
10
Афша
10
Афша
5
Бен Ромдан
8
Фатхи
15
Дьен
15
Дьен
8
Фатхи
7
Трезеге
17
Бенчарки
17
Бенчарки
7
Трезеге
9
Абу Али
19
19
9
Абу Али
Остались в запасе
Порту
Аль-Ахли
51
Diogo Fernandes
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
6
Отавио
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
68
André Oliveira
ЦП
25
Tomás Pérez
ЦП
15
Vasco Sousa
ЦП
10
Андре Франку
АП
47
Анхель Аларкон
ЛВ
11
Пепе
ЛВ
21
Дениз Гюль
ЦФ
Главный тренер
Мартин Анселми
18
Mohamed Seha
ВР
31
Уфа Шобейр
ВР
99
Mostafa Makhlouf
ВР
25
Яхья Аттиат-Алла
ЛЗ
33
Карим Эль-Дебес
ЛЗ
6
Яссер Ибрахим
ЦЗ
23
Mostafa El Aash
ЦЗ
2
Халед Абдельфаттах
ПЗ
18
Ahmed Hashem
ЦП
29
Тахер Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Хосе Ривейро
Остались в запасе
51
Diogo Fernandes
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
6
Отавио
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
68
André Oliveira
ЦП
25
Tomás Pérez
ЦП
15
Vasco Sousa
ЦП
10
Андре Франку
АП
47
Анхель Аларкон
ЛВ
11
Пепе
ЛВ
21
Дениз Гюль
ЦФ
Остались в запасе
18
Mohamed Seha
ВР
31
Уфа Шобейр
ВР
99
Mostafa Makhlouf
ВР
25
Яхья Аттиат-Алла
ЛЗ
33
Карим Эль-Дебес
ЛЗ
6
Яссер Ибрахим
ЦЗ
23
Mostafa El Aash
ЦЗ
2
Халед Абдельфаттах
ПЗ
18
Ahmed Hashem
ЦП
29
Тахер Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Мартин Анселми
Главный тренер
Хосе Ривейро
Порту
Точно не сыграют
Аль-Ахли
Точно не сыграют
Статистика матча Порту - Аль-Ахли
4
Всего ударов по воротам
17
23
Удары в створ
7
11
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
11
4
Нарушения
10
11
Офсайды
0
2
Количество передач
436
345
Сейвы
6
3
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
6
9
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
7
13
Удары из-за пределов штрафной
10
10
Смотреть прямую трансляцию матча «Порту» против «Аль-Ахли», 3-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 июня в 04:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Порту» – «Аль-Ахли»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»