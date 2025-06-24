Клубный ЧМ. «Порту» вылетел после ничьей (4:4) с египетским клубом, «Интер Майами» прошел в плей-офф

«Порту» сыграл вничью с каирским «Аль-Ахли» со счетом 4:4 в матче 3-го тура группы A клубного чемпионата мира.

По ходу матча египетский клуб четырежды выходил вперед, а португальский четыре раза отыгрывался.

На хет-трик Вессама Абу Али, отличившегося на 15-й, 45+2-й (с пенальти) и 51-й минутах, и гол Мохамеда Бен Ромдана на 64-й, «Порту» отвечал забитыми мячами Родригу Моры на 23-й минуте, Виллиама Гомеса на 50-й, Саму Омородиона на 53-й и Пепе на 89-й.

Ничья не позволила командам пройти дальше. Оба клуба набрали по 2 очка и вылетели из турнира.

В другой встрече «Интер Майами» сыграл вничью с «Палмейрасом» со счетом 2:2.

Американский клуб по ходу игры вел в счете с разницей в два мяча. У «цапель» отличились Тадео Альенде на 16-й минуте и Луис Суарес на 65-й. «Палмейрас» отыгрался в концовке благодаря голам Паулиньо на 80-й минуте и Маурисио на 87-й.

Обе команды набрали по 5 очков и вышли в плей-офф.

Нападающий «Интера Майами» Лионель Месси провел полный матч и получил желтую карточку на 45-й минуте.

Клубный чемпионат мира. Группа A. 3-й тур

Порту (Португалия) – Аль-Ахли (Египет) – 4:4 (1:2)

Голы: 0:1 – Абу Али, 15; 1:1 – Мора, 23; 1:2 – Абу Али, 45+2 (с пенальти); 2:2 – Виллиам, 50; 2:3 – Абу Али, 51; 3:3 – Омородион, 53; 3:4 – Бен Ромдан, 64; 4:4 – Пепе, 89.

Интер Майами (США) – Палмейрас (Бразилия) – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Альенде, 16; 2:0 – Суарес, 65; 2:1 – Паулиньо, 80; 2:2 – Маурисио, 87.

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