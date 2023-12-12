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  • Агент Селюк: «Предлагаю клубам потенциально лучшего опорника РПЛ, а купят опять Шамара за 8 миллионов»

Агент Селюк: «Предлагаю клубам потенциально лучшего опорника РПЛ, а купят опять Шамара за 8 миллионов»

12 декабря 2023, 19:39
5

Футбольный агент Дмитрий Селюк удивлен, что российским клубам не интересен полузащитник «Аль-Ахли» Алиу Дьен.

«Есть футболист Дьен. Опорный полузащитник из египетского «Аль-Ахли», который каждый раз выигрывает Лигу чемпионов.

К тому же начинается чемпионат мира среди клубов. Играют «Аль-Ахли», «Манчестер Сити», клуб Бензема, «Флуминенсе».

Дьен – игрок сборной Мали. Предлагаю его клубам в России. Он был бы лучшим центральным полузащитником чемпионата, даже сомнений нет. Но купят опять какого-нибудь Шамара за восемь миллионов», – сказал Селюк.

  • 26-летний Дьен в «Аль-Ахли» с 2019 года.
  • Он никогда не играл за пределами Африки.
  • Рыночная стоимость хавбека – 4,5 миллиона евро.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Аль-Ахли Дьен Алиу Селюк Дмитрий
Комментарии (5)
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Александр.Т.
1702400285
Так в топ 5чемпионатов Европы туда предложи в чем проблема то?
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Андреич
1702407272
Это что за бред "... который каждый раз выигрывает Лигу чемпионов" ???
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Solist345345
1702407644
Давайте сбросимся и купим хоть кого-нибудь у бедного селюка. Парень вообще в отчаянии
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parrfenka
1702408163
Как я уже не раз говорил, не видитесь на телеграм-каналы, группы и прочую фигню по прогнозам на спорт - кидают на деньги! Кому нужен реальный сервис прогнозов, то в яндексе ищите по фразе – «бронзовый прогноз». Сайт выходит на первом месте. Прогнозы играют до победы!
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zigbert
1702465061
А когда такое было чтобы Селюк свой товар не хвалил?
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