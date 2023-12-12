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    • Агент Селюк: «Предлагаю клубам потенциально лучшего опорника РПЛ, а купят опять Шамара за 8 миллионов»

    Агент Селюк: «Предлагаю клубам потенциально лучшего опорника РПЛ, а купят опять Шамара за 8 миллионов»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк удивлен, что российским клубам не интересен полузащитник «Аль-Ахли» Алиу Дьен.

    «Есть футболист Дьен. Опорный полузащитник из египетского «Аль-Ахли», который каждый раз выигрывает Лигу чемпионов.

    К тому же начинается чемпионат мира среди клубов. Играют «Аль-Ахли», «Манчестер Сити», клуб Бензема, «Флуминенсе».

    Дьен – игрок сборной Мали. Предлагаю его клубам в России. Он был бы лучшим центральным полузащитником чемпионата, даже сомнений нет. Но купят опять какого-нибудь Шамара за восемь миллионов», – сказал Селюк.

    • 26-летний Дьен в «Аль-Ахли» с 2019 года.
    • Он никогда не играл за пределами Африки.
    • Рыночная стоимость хавбека – 4,5 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +495

      Александр.Т. 34 минуты назад

      Так в топ 5чемпионатов Европы туда предложи в чем проблема то?

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