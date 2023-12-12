Агент Селюк: «Предлагаю клубам потенциально лучшего опорника РПЛ, а купят опять Шамара за 8 миллионов»

Так в топ 5чемпионатов Европы туда предложи в чем проблема то?
Футбольный агент Дмитрий Селюк удивлен, что российским клубам не интересен полузащитник «Аль-Ахли» Алиу Дьен.
«Есть футболист Дьен. Опорный полузащитник из египетского «Аль-Ахли», который каждый раз выигрывает Лигу чемпионов.
К тому же начинается чемпионат мира среди клубов. Играют «Аль-Ахли», «Манчестер Сити», клуб Бензема, «Флуминенсе».
Дьен – игрок сборной Мали. Предлагаю его клубам в России. Он был бы лучшим центральным полузащитником чемпионата, даже сомнений нет. Но купят опять какого-нибудь Шамара за восемь миллионов», – сказал Селюк.
- 26-летний Дьен в «Аль-Ахли» с 2019 года.
- Он никогда не играл за пределами Африки.
- Рыночная стоимость хавбека – 4,5 миллиона евро.