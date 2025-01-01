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Египет. Премьер-лига
Команды
Аль-Ахли
Состав
€ 8,35 млн
Аль-Ахли - состав команды
Каир
Египет. Премьер-лига
Сайт:
http://alahlyegypt.com/
Тренер:
Хосе Ривейро
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Экрами Шериф
Вра
41
-
26
Mohamed Seha
Вра
-
16
Алаа Хамза
Вра
24
-
1
Эль-Шенави Мохамед
Вра
36
-
31
Шобейр Уфа
Вра
25
-
15
Дари Ашраф
Защ
26
€ 2 млн.
28
Фуад Карим
Защ
25
-
6
Ибрахим Яссер
Защ
32
-
4
Рамадан Ахмед
Защ
28
-
54
Аттиат-Алла Яхья
Защ
30
-
2
Абдельфаттах Халед
Защ
26
-
3
Камаль Омар
Защ
31
-
11
Эль-Дебес Карим
Защ
22
-
30
Хани Мохамед
Защ
29
-
27
Mostafa El Aash
Защ
-
21
Маалул Али
Защ
35
-
20
Самир Саад
Защ
36
-
20
Вахид Махмуд
Защ
31
-
22
Ашур Эмам
Пол
27
€ 2 млн.
7
Кахраба
Пол
31
€ 1.5 млн.
36
Кука Ахмед
Пол
23
-
11
Солиман Валид
Пол
40
-
13
Атея Марван
Пол
26
-
24
Фатхи Ахмед
Пол
40
-
24
Ahmed Hashem
Пол
-
5
Бен Ромдан Мохамед
Пол
25
-
17
Эль-Солия Амр
Пол
35
-
8
Тавфик Акрам
Пол
27
-
23
Дьен Алиу
Пол
27
-
17
Сулейя Амр
Пол
36
-
8
Фатхи Хамди
Пол
30
-
14
Эль-Шахат Хуссейн
Пол
33
-
19
Афша
Пол
29
-
27
Модест Антони
Нап
37
€ 0.7 млн.
25
Зизо
Нап
29
€ 0.6 млн.
17
Бенчарки Ашраф
Нап
30
€ 0.6 млн.
9
Абу Али Вессам
Нап
26
€ 0.4 млн.
26
Бваля Вальтер
Нап
30
€ 0.35 млн.
29
Мохамед Тахер
Нап
28
€ 0.2 млн.
32
Халиль Рафаат
Нап
21
-
10
Nejc Gradišar
Нап
-
7
Трезеге
Нап
30
-
29
Микиссоне Луис
Нап
30
-
Всего игроков: 43, из них вратарей: 5, защитников: 13, полузащитников: 15, нападающих: 10
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