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    Аль-Ахли - результаты

    Город Каир
    Дивизион Египет-Премьер-Лига
    Сайт http://alahlyegypt.com/
    Тренер Марсель Коллер
    Турниры:
    Клубный чемпионат мира 2022
    Матч за 3-е место
    		11 февраля, суббота 18:30 Аль-Ахли 2:4 Фламенго
    1/2 финала
    		8 февраля, среда 22:00 Аль-Ахли 1:4 Реал
    1/4 финала
    		4 февраля, суббота 20:00 Сиэтл 0:1 Аль-Ахли
    1/8 финала
    		1 февраля, среда 22:00 Аль-Ахли 3:0 Окленд Сити
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