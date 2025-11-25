Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Египет. Премьер-лига
Аль-Ахли - Исмаили
Аль-Ахли - Исмаили: онлайн-трансляция 25 ноября 2025
Аль-Ахли
25.11.2025, вторник, 21:00
Египет. Премьер-лига, 14 тур
- : -
Не начался
Исмаили
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Аль-Ахли - Исмаили
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Аль-Ахли
Исмаили
Медина отклонил предложение об уходе из «Спартака»
21 августа, 21:30
4
Клубный ЧМ. «Порту» вылетел после ничьей (4:4) с египетским клубом, «Интер Майами» прошел в плей-офф
24 июня, 07:50
«Порту» – «Аль-Ахли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июня 2025
24 июня, 02:50
«Порту» – «Аль-Ахли»: прогноз и ставки на матч 24 июня 2025 с коэффициентом 2.30
23 июня, 13:30
Прогноз на точный счет матча «Порту» – «Аль-Ахли»: Клубный чемпионат мира, 24 июня 2025
23 июня, 09:42
Медина отклонил предложение об уходе из «Спартака»
21 августа, 21:30
4
Клубный ЧМ. «Порту» вылетел после ничьей (4:4) с египетским клубом, «Интер Майами» прошел в плей-офф
24 июня, 07:50
«Порту» – «Аль-Ахли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июня 2025
24 июня, 02:50
«Порту» – «Аль-Ахли»: прогноз и ставки на матч 24 июня 2025 с коэффициентом 2.30
23 июня, 13:30
Прогноз на точный счет матча «Порту» – «Аль-Ахли»: Клубный чемпионат мира, 24 июня 2025
23 июня, 09:42
Египет. Премьер-лига
Египет. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Иттихад
- : -
24.08.2025
Национальный банк Египта
Египет. Премьер-лига, 4 тур
Тала Аль-Гаиш
- : -
24.08.2025
Исмаили
Египет. Премьер-лига, 4 тур
ЕНППИ
- : -
24.08.2025
Эль-Гуна
Египет. Премьер-лига, 4 тур
ЗЕД
- : -
25.08.2025
Вади Дегла
Египет. Премьер-лига, 4 тур
Газль Эль-Махалла
- : -
25.08.2025
Аль-Ахли
Последние матчи
Аль-Ахли
Исмаили
Египет. Премьер-лига, 3 тур
Исмаили
0 : 1
19.08.2025
Аль-Иттихад
Египет. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Ахли
4 : 1
15.08.2025
Фарко
Египет. Премьер-лига, 2 тур
Пирамидс
1 : 0
14.08.2025
Исмаили
Египет. Премьер-лига, 1 тур
Исмаили
0 : 0
09.08.2025
Петроджет
Египет. Премьер-лига, 1 тур
Модерн Спорт
2 : 2
09.08.2025
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Ахли
4 : 1
15.08.2025
Фарко
Египет. Премьер-лига, 1 тур
Модерн Спорт
2 : 2
09.08.2025
Аль-Ахли
Клубный чемпионат мира, 3 тур
Порту
4 : 4
24.06.2025
Аль-Ахли
Клубный чемпионат мира, 2 тур
Палмейрас
2 : 0
19.06.2025
Аль-Ахли
Клубный чемпионат мира, 1 тур
Аль-Ахли
0 : 0
15.06.2025
Интер Майами
Египет. Премьер-лига, 3 тур
Исмаили
0 : 1
19.08.2025
Аль-Иттихад
Египет. Премьер-лига, 2 тур
Пирамидс
1 : 0
14.08.2025
Исмаили
Египет. Премьер-лига, 1 тур
Исмаили
0 : 0
09.08.2025
Петроджет
Египет. Премьер-лига, 9 тур
Газль Эль-Махалла
1 : 1
29.05.2025
Исмаили
Египет. Премьер-лига, 8 тур
Исмаили
3 : 0
25.05.2025
Эль-Гуна
