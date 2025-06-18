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Прогноз на точный счёт матча «Палмейрас» – «Аль-Ахли»: Клубный чемпионат мира, 19 июня 2025

18 июня 2025 9:15
Палмейрас - Аль-Ахли
19 июн. 2025, четверг 19:00 | Клубный чемпионат мира, группа A, 2 тур
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5.80
Точный счёт 2:1 в пользу «Палмейраса»
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19 июня на стадионе «Метлайф» в США состоится матч второго тура Клубного чемпионата мира между бразильским «Палмейрасом» и египетским «Аль-Ахли». Обе команды провели безголевые ничьи в первом туре, и теперь им жизненно важно добыть победу, чтобы претендовать на выход в плей-офф. Ожидается напряжeнное и тактическое противостояние.

«Палмейрас»

«Палмейрас» стабильно держится в числе лидеров бразильского футбола, но последние матчи выдались для команды неровными. В 5 последних встречах бразильцы забили 10 голов, включая разгром «Спортинг Кристаль» (6:0) в Кубке Либертадорес и уверенную победу над «Сеарой» (3:0). Однако есть и поражения: 0:2 от «Фламенго» и 1:2 от «Крузейро». В среднем за матч команда забивает 2.0 гола и пропускает 0.8 – это подтверждает сильную атаку и относительно надeжную оборону.

В первом туре против «Порту» «Палмейрас» выглядел сдержанно, акцентируя внимание на контроле мяча и минимизации рисков. Вероятно, против «Аль-Ахли» команда попытается сыграть агрессивнее, но при этом не откажется от оборонительной дисциплины.

«Аль-Ахли»

«Аль-Ахли» – главный клуб Египта и один из самых стабильных участников международных турниров. Команда не проигрывает в 21 из 23 последних матчей, забивает в 8 из 10 игр и демонстрирует баланс между атакой и обороной. В 5 последних матчах египтяне забили 10 мячей (в среднем 2.0 за игру) и пропустили всего 2 (0.4 за матч).

Разгром «Фарко» (6:0), победы над «Национальным банком Египта» и «Серамикой» (по 1:0) демонстрируют, что «Аль-Ахли» может быть прагматичным, но опасным. Против «Интера Майами» команда сыграла вничью 0:0, создав несколько острых моментов, но реализовать их не сумела. Против «Палмейраса» тактика будет схожей – выжидание ошибок и ставка на быстрые переходы.

Факты о командах:

«Палмейрас»

  • Забивает в среднем 2.0 гола за матч, пропускает 0.8
  • Побеждает в 3 из 5 последних игр
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей

«Аль-Ахли»

  • Не проигрывает в 21 из 23 последних матчей
  • В среднем 2.0 гола за матч, 0.4 – пропущенных
  • Забивает в 8 из 10 последних матчей

Личные встречи
50% (1)
50% (1)
0% (0)
2
Забитых мячей
0
1
В среднем за матч
0
2:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:0
Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
Палмейрас
2 : 0
08.02.2022
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0 : 0
11.02.2021
Палмейрас

Прогноз на матч «Палмейрас» – «Аль-Ахли»

Матч обещает быть плотным по рисунку. Обе команды способны строго сыграть в обороне, но и обладают достаточным атакующим ресурсом, чтобы реализовать свои шансы. «Палмейрас» будет действовать первым номером, но «Аль-Ахли» умеет контратаковать. Решающим станет класс бразильцев в завершающей стадии.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Палмейраса».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Палмейраса» – коэффициент 5.80
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.88
  • Победа «Палмейраса» – коэффициент 2.05

5.80
Точный счёт 2:1 в пользу «Палмейраса»
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Автор: Гроховский Сергей
Клубный чемпионат мира Аль-Ахли Палмейрас
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