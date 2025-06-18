19 июня на стадионе «Метлайф» в США состоится матч второго тура Клубного чемпионата мира между бразильским «Палмейрасом» и египетским «Аль-Ахли». Обе команды провели безголевые ничьи в первом туре, и теперь им жизненно важно добыть победу, чтобы претендовать на выход в плей-офф. Ожидается напряжeнное и тактическое противостояние.

«Палмейрас»

«Палмейрас» стабильно держится в числе лидеров бразильского футбола, но последние матчи выдались для команды неровными. В 5 последних встречах бразильцы забили 10 голов, включая разгром «Спортинг Кристаль» (6:0) в Кубке Либертадорес и уверенную победу над «Сеарой» (3:0). Однако есть и поражения: 0:2 от «Фламенго» и 1:2 от «Крузейро». В среднем за матч команда забивает 2.0 гола и пропускает 0.8 – это подтверждает сильную атаку и относительно надeжную оборону.

В первом туре против «Порту» «Палмейрас» выглядел сдержанно, акцентируя внимание на контроле мяча и минимизации рисков. Вероятно, против «Аль-Ахли» команда попытается сыграть агрессивнее, но при этом не откажется от оборонительной дисциплины.

«Аль-Ахли»

«Аль-Ахли» – главный клуб Египта и один из самых стабильных участников международных турниров. Команда не проигрывает в 21 из 23 последних матчей, забивает в 8 из 10 игр и демонстрирует баланс между атакой и обороной. В 5 последних матчах египтяне забили 10 мячей (в среднем 2.0 за игру) и пропустили всего 2 (0.4 за матч).

Разгром «Фарко» (6:0), победы над «Национальным банком Египта» и «Серамикой» (по 1:0) демонстрируют, что «Аль-Ахли» может быть прагматичным, но опасным. Против «Интера Майами» команда сыграла вничью 0:0, создав несколько острых моментов, но реализовать их не сумела. Против «Палмейраса» тактика будет схожей – выжидание ошибок и ставка на быстрые переходы.

Факты о командах:

«Палмейрас»

Забивает в среднем 2.0 гола за матч, пропускает 0.8

Побеждает в 3 из 5 последних игр

Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей

«Аль-Ахли»

Не проигрывает в 21 из 23 последних матчей

В среднем 2.0 гола за матч, 0.4 – пропущенных

Забивает в 8 из 10 последних матчей

Личные встречи 50% (1) 50% (1) 0% (0) 2 Забитых мячей 0 1 В среднем за матч 0 2:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 2:0 Клубный чемпионат мира, 1/2 финала Палмейрас 2 : 0 Аль-Ахли Клубный чемпионат мира, Матч за 3-е место Аль-Ахли 0 : 0 Палмейрас

Прогноз на матч «Палмейрас» – «Аль-Ахли»

Матч обещает быть плотным по рисунку. Обе команды способны строго сыграть в обороне, но и обладают достаточным атакующим ресурсом, чтобы реализовать свои шансы. «Палмейрас» будет действовать первым номером, но «Аль-Ахли» умеет контратаковать. Решающим станет класс бразильцев в завершающей стадии.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Палмейраса».

Рекомендованные ставки: