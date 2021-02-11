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Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Аль-Ахли - Палмейрас
Аль-Ахли - Палмейрас: обзор матча 11 февраля 2021
Аль-Ахли
11.02.2021, четверг, 18:00
Клубный чемпионат мира, Матч за 3-е место
0 : 0
Счет по пенальти – 3 : 2
Завершен
Палмейрас
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Аль-Ахли - Палмейрас
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Масри
0 : 2
20.05.2026
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3 : 0
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Египет. Премьер-лига, 5 тур
Замалек
0 : 3
01.05.2026
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 4 тур
Пирамидс
3 : 0
27.04.2026
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Ахли
2 : 1
11.04.2026
Смуха
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Эдьюкейшн Сити
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