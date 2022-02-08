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Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Палмейрас - Аль-Ахли
Палмейрас - Аль-Ахли: обзор матча 08 февраля 2022
Палмейрас
08.02.2022, вторник, 19:30
Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
2 : 0
Завершен
Аль-Ахли
39'
Р. Вейга
49'
Дуду
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Палмейрас - Аль-Ахли
90'
+1
Желтая карточка
Афша
Замена
Б. Лопес
️️️️
Г. Скарпа
89'
Замена
Дейверсон
️️️️
Рони
89'
Замена
Э. Атуэста
️️️️
З. Рафаэль
86'
81'
Красная карточка
А. Ашраф
Замена
Уэсли
️️️️
Дуду
78'
Замена
Жаилсон
️️️️
Р. Вейга
78'
74'
Замена
В. Солиман
️️️️
Т. Мохамед
54'
Замена
М. Шериф
️️️️
Х. Эль-Шахат
54'
Замена
Х. Фатхи
️️️️
Р. Рабия
54'
Замена
А. Абделькадер
️️️️
А. Сулейя
ГОЛ! 2:0!
Дуду
Пас отдал
Р. Вейга
49'
ГОЛ! 1:0!
Р. Вейга
Пас отдал
Дуду
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
14
Маркос Роша
ЦФ
33
Рони
ЦФ
10
Густаво Скарпа
ЦФ
23
Рафаэль Вейга
ЦФ
93
Зе Рафаэль
ЦФ
8
Данило
ЦФ
13
Луан
ЦФ
92
Дуду
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Аль-Ахли
1
Али Лотфи
ВР
21
Али Маалул
ЛЗ
25
Рами Рабия
ЦЗ
12
Айман Ашраф
ЦЗ
3
Мохамед Хани
ЦЗ
6
Яссер Ибрахим
ЦЗ
15
Алиу Дьен
ЦП
17
Амр Сулейя
ЦП
14
Хуссейн Эль-Шахат
ЦП
10
Афша
ЦП
29
Тахер Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Питсо Мосимане
Палмейрас
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
16
Жаилсон
ЦП
20
Эдуард Атуэста
ЦП
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
12
Майке
ЦФ
77
Брено Лопес
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
21
Уэсли
ЦФ
6
Жорже
ЦФ
14
Марсело Ломба
ЦФ
1
Матеус
ЦФ
Аль-Ахли
33
Хамза Алаа
ВР
31
Уфа Шобейр
ВР
28
Карим Фуад
ЛЗ
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
20
Махмуд Вахид
ЦЗ
66
Мохамед Эль-Маграби
ЦЗ
8
Хамди Фатхи
ОП
11
Валид Солиман
ЦП
72
Зиад Тарек
ЦП
29
Луис Микиссоне
ЦФ
11
Ахмед Абделькадер
ЦФ
10
Мохамед Шериф
ЦФ
2-5
1
Вевертон
22
Пикерес
15
Гомес
93
Зе Рафаэль
92
Дуду
13
Луан
8
Данило
23
Вейга
3-2-4-1
1
Лотфи
12
Ашраф
3
Хани
6
Ибрахим
25
Рабия
21
Маалул
17
Сулейя
14
Эль-Шахат
10
Афша
15
Дьен
29
Мохамед
23
Вейга
16
Жаилсон
16
Жаилсон
23
Вейга
93
Зе Рафаэль
20
Атуэста
20
Атуэста
93
Зе Рафаэль
10
Скарпа
77
Лопес
77
Лопес
10
Скарпа
33
Рони
16
Дейверсон
16
Дейверсон
33
Рони
92
Дуду
21
Уэсли
21
Уэсли
92
Дуду
25
Рабия
8
Фатхи
8
Фатхи
25
Рабия
29
Мохамед
11
Солиман
11
Солиман
29
Мохамед
17
Сулейя
11
Абделькадер
11
Абделькадер
17
Сулейя
14
Эль-Шахат
10
Шериф
10
Шериф
14
Эль-Шахат
Остались в запасе
Палмейрас
Аль-Ахли
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
12
Майке
ЦФ
6
Жорже
ЦФ
14
Марсело Ломба
ЦФ
1
Матеус
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
33
Хамза Алаа
ВР
31
Уфа Шобейр
ВР
28
Карим Фуад
ЛЗ
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
20
Махмуд Вахид
ЦЗ
66
Мохамед Эль-Маграби
ЦЗ
72
Зиад Тарек
ЦП
29
Луис Микиссоне
ЦФ
Главный тренер
Питсо Мосимане
Остались в запасе
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
12
Майке
ЦФ
6
Жорже
ЦФ
14
Марсело Ломба
ЦФ
1
Матеус
ЦФ
Остались в запасе
33
Хамза Алаа
ВР
31
Уфа Шобейр
ВР
28
Карим Фуад
ЛЗ
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
20
Махмуд Вахид
ЦЗ
66
Мохамед Эль-Маграби
ЦЗ
72
Зиад Тарек
ЦП
29
Луис Микиссоне
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Питсо Мосимане
Статистика матча Палмейрас - Аль-Ахли
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Масри
0 : 2
20.05.2026
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Ахли
3 : 0
05.05.2026
ЕНППИ
Египет. Премьер-лига, 5 тур
Замалек
0 : 3
01.05.2026
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 4 тур
Пирамидс
3 : 0
27.04.2026
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Ахли
2 : 1
11.04.2026
Смуха
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
Новости команд
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Палмейрас
Аль-Ахли
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
Вчера, 12:25
1
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20 ноября
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1
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