Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Известны 5 из 6 участников обновленного Межконтинентального Кубка, в котором выступит «Реал»

    Известны 5 из 6 участников обновленного Межконтинентального Кубка, в котором выступит «Реал»

    Определились 5 из 6 победителей клубных континентальных турниров, который выступят в новой версии Межконтинентального Кубка ФИФА в конце 2024 года.

    Европу на турнире представит победитель Лиги чемпионов – испанский «Реал». От других континентов на соревновании выступят мексиканская «Пачука», «Аль-Айн» из ОАЭ, египетский «Аль-Ахли» и новозеландский «Окленд Сити». Представитель Южной Америки – обладатель Кубка Либертадорес – станет известен по итогам финала соревнования, который запланирован на 30 ноября.

    «Реал» сразу «посеян» в финал Межконтинентального Кубка, который запланирован на 18 декабря. Место проведения соревнования еще не объявлено.

    • Новый Межконтинентальный Кубок ФИФА заменил в календаре прежнюю версию клубного чемпионата мира. Розыгрыш клубного ЧМ возобновится в 2025 году в расширенном формате.
    • В прошлой версии Межконтинентального Кубка выступали победители Лиги/Кубка чемпионов УЕФА и обладатель Кубка Либертадорес. Розыгрыш этого турнира в последний раз прошел в 2004 году.

    Новости по теме
    Роналду установил рекорд в соцсетях
    «Аль-Наср» ведет переговоры с капитаном «Реала»
    Лунин рассказал о болезни перед финалом Лиги чемпионов
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.06.2024 08:39
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+