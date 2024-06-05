Известны 5 из 6 участников обновленного Межконтинентального Кубка, в котором выступит «Реал»

Определились 5 из 6 победителей клубных континентальных турниров, который выступят в новой версии Межконтинентального Кубка ФИФА в конце 2024 года.

Европу на турнире представит победитель Лиги чемпионов – испанский «Реал». От других континентов на соревновании выступят мексиканская «Пачука», «Аль-Айн» из ОАЭ, египетский «Аль-Ахли» и новозеландский «Окленд Сити». Представитель Южной Америки – обладатель Кубка Либертадорес – станет известен по итогам финала соревнования, который запланирован на 30 ноября.

«Реал» сразу «посеян» в финал Межконтинентального Кубка, который запланирован на 18 декабря. Место проведения соревнования еще не объявлено.