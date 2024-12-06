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    • Назван соперник клуба Месси по матчу-открытию клубного ЧМ-2025

    Назван соперник клуба Месси по матчу-открытию клубного ЧМ-2025

    В матче-открытии клубного чемпионата мира-2025 сыграют египетский «Аль-Ахли» и «Интер Майами», за который выступает аргентинский форвард Лионель Месси.

    Игра пройдет 15 июня на стадионе «Хард Рок» в Майами-Гарденс.

    Расписание остальных встреч турнира пока не определено. Финал запланирован на 13 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде.

    • По итогам жеребьевки клубного ЧМ «Аль-Ахли» и «Интер Майами» попали в группу A, в которой сыграют также с «Порту» и «Палмейрасом».
    • Клубный ЧМ впервые пройдет в новом формате с участием 32 команд.

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    Источник: страница Бена Джейкобса в соцсети X

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    06.12.2024 08:43
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    Комментарии (2)
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    Garrincha58
    1733470678
    КЧМ без Ливерпуля и Барселоны полная лажа на фиг он нужен
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1733471562
    Луис Суарес крут, может, укусит кого-нибудь, чтобы дополнить список укушенных )
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