Назван соперник клуба Месси по матчу-открытию клубного ЧМ-2025

В матче-открытии клубного чемпионата мира-2025 сыграют египетский «Аль-Ахли» и «Интер Майами», за который выступает аргентинский форвард Лионель Месси.

Игра пройдет 15 июня на стадионе «Хард Рок» в Майами-Гарденс.

Расписание остальных встреч турнира пока не определено. Финал запланирован на 13 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде.