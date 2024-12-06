Назван соперник клуба Месси по матчу-открытию клубного ЧМ-2025

В матче-открытии клубного чемпионата мира-2025 сыграют египетский «Аль-Ахли» и «Интер Майами», за который выступает аргентинский форвард Лионель Месси.
Игра пройдет 15 июня на стадионе «Хард Рок» в Майами-Гарденс.
Расписание остальных встреч турнира пока не определено. Финал запланирован на 13 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде.
- По итогам жеребьевки клубного ЧМ «Аль-Ахли» и «Интер Майами» попали в группу A, в которой сыграют также с «Порту» и «Палмейрасом».
- Клубный ЧМ впервые пройдет в новом формате с участием 32 команд.