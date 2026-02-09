Гришин прокомментировал возможный трансфер Кисляка в Бразилию

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин высказался о возможном переходе Матвея Кисляка в бразильский клуб.

– Насколько реален сценарий перехода Кисляка в бразильский клуб?

– В этой жизни вообще все реально. Реально и то, что Матвей Кисляк может перейти в «ПСЖ». Насколько это похоже на правду? Я в это не верю. Во-первых, зачем Кисляку переходить в Бразилию? Во-вторых, он игрок основного состава, а ЦСКА борется за первое место. Смысл ему переходить в Бразилию, если он может продолжать хорошо играть как сейчас и перейти в условную Италию или Испанию? Это, конечно, если есть спрос…

– Отмечалось, что приоритет Кисляка – это Европа. Если сейчас будет предложение от клуба из топ-5 европейских чемпионатов, то нужно ли полузащитнику уезжать?

– Это решать клубу. Если будет хорошее предложение… Сложно об этом сейчас говорить. Например, Головин уехал и выиграл от этого, а Захарян – сидит с травмой. У каждого свое. Мне кажется, еще годик он должен поиграть здесь, чтобы помочь команде завоевать чемпионство. Уже потом можно ехать.