  • Главная
  • Новости
  • Гришин прокомментировал возможный трансфер Кисляка в Бразилию

Гришин прокомментировал возможный трансфер Кисляка в Бразилию

Сегодня, 09:43
3

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин высказался о возможном переходе Матвея Кисляка в бразильский клуб.

– Насколько реален сценарий перехода Кисляка в бразильский клуб?

– В этой жизни вообще все реально. Реально и то, что Матвей Кисляк может перейти в «ПСЖ». Насколько это похоже на правду? Я в это не верю. Во-первых, зачем Кисляку переходить в Бразилию? Во-вторых, он игрок основного состава, а ЦСКА борется за первое место. Смысл ему переходить в Бразилию, если он может продолжать хорошо играть как сейчас и перейти в условную Италию или Испанию? Это, конечно, если есть спрос…

– Отмечалось, что приоритет Кисляка – это Европа. Если сейчас будет предложение от клуба из топ-5 европейских чемпионатов, то нужно ли полузащитнику уезжать?

– Это решать клубу. Если будет хорошее предложение… Сложно об этом сейчас говорить. Например, Головин уехал и выиграл от этого, а Захарян – сидит с травмой. У каждого свое. Мне кажется, еще годик он должен поиграть здесь, чтобы помочь команде завоевать чемпионство. Уже потом можно ехать.

  • 20-летний Кисляк – воспитанник «армейцев».
  • Его статистика за главную команду ЦСКА: 69 матчей, 10 голов, 6 ассистов.
  • В прошлом году Кисляком интересовались в Турции.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А ЦСКА Кисляк Матвей Гришин Александр
Plyash
1770622008
В Бразилию пока что приглашали из наших только Федю Черенкова , после победы над сб.Бразилии 15 июня 1980г на двухсот тысячной Маракане со счётом 2:1 , где он забил один из голов . На что федерация футбола СССР ответила -- "Нам Крузейро не к чему , да и Сантос нам не нужен ." Ключевое слово там было "нам" .
Гришин прокомментировал возможный трансфер Кисляка в Бразилию
