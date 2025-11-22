Осинькина уличили в том, что он совершил «самоубийство»

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин прокомментировал поражение «Сочи» от «Акрона» (2:3) в 16-м туре РПЛ.

Сочинцы вели в 2 мяча.

Ассистентский дубль у «Акрона» оформил Артем Дзюба.

«Сочи» остался в зоне вылета.

«Для меня проиграть со счета 2:0 – это тренерское самоубийство. Я считаю, что поражение в такой ситуации – недоработка тренера. Хорошая команда должна доводить игру до победы в подобной ситуации. Хотя надо отдать должное тренеру «Акрона» Тедееву, который смог изменить ход игры заменами и перестроить команду на игру на Дзюбу. А Осинькин, будучи опытным тренером, решил, что игра дается, и уже не смог перестроить футбол своей команды после пропущенных голов.

А что касается футболистов, то Осинькин снова намучается с защитником Солдатенковым и с этим вратарем Ломаевым, который ошибся на выходе при третьем голе. Осинькин все время возит этих ребят из чертановской школы с собой по клубам, они ему все время привозят голы, но все равно играют у него. Не понимаю, зачем так делать», – сказал Гришин.