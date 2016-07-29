Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Александр Гришин - статистика

    Тренер
    Имя Александр
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Гришин
    Гражданство Россия
    Дата рождения 18 ноября 1971
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    ЦСКА (мол) 25 17 3 5
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    29.07.2016 Анжи (мол) 2 : 3 ЦСКА (мол)
    07.08.2016 Оренбург (мол) 2 : 6 ЦСКА (мол)
    13.08.2016 Урал (мол) 0 : 1 ЦСКА (мол)
    19.08.2016 Зенит (мол) 0 : 2 ЦСКА (мол)
    27.08.2016 Томь (мол) 1 : 3 ЦСКА (мол)
    09.09.2016 ЦСКА (мол) 3 : 0 Ахмат (мол)
    24.09.2016 ЦСКА (мол) 2 : 1 Краснодар (мол)
    02.10.2016 Ростов (мол) 2 : 0 ЦСКА (мол)
    14.10.2016 ЦСКА (мол) 5 : 0 Уфа (мол)
    22.10.2016 Локомотив (мол) 1 : 2 ЦСКА (мол)
    28.10.2016 Спартак М (мол) 2 : 1 ЦСКА (мол)
    05.11.2016 ЦСКА (мол) 3 : 0 Амкар (мол)
    17.11.2016 Арсенал Т (мол) 0 : 2 ЦСКА (мол)
    25.11.2016 ЦСКА (мол) 1 : 1 Рубин (мол)
    02.12.2016 ЦСКА (мол) 3 : 1 Урал (мол)
    03.03.2017 ЦСКА (мол) 1 : 1 Зенит (мол)
    19.03.2017 Ахмат (мол) 0 : 1 ЦСКА (мол)
    14.04.2017 ЦСКА (мол) 2 : 0 Ростов (мол)
    21.04.2017 Уфа (мол) 0 : 0 ЦСКА (мол)
    25.04.2017 ЦСКА (мол) 2 : 0 Локомотив (мол)
    06.05.2017 Амкар (мол) 0 : 2 ЦСКА (мол)
    11.05.2017 ЦСКА (мол) 2 : 2 Арсенал Т (мол)
    17.05.2017 Рубин (мол) 1 : 0 ЦСКА (мол)
    18.09.2016 Кр. Советов (мол) 0 : 0 ЦСКА (мол)
    29.11.2016 ЦСКА (мол) 6 : 0 Оренбург (мол)
    • Читайте нас: 