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Александр Гришин - статистика

Россия
18 ноября 1971 (54)
Тренер
Статистика Новости
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
ЦСКА (мол)
25
17
3
5
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
1 : 0
17.05.2017
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
ЦСКА (мол)
2 : 2
11.05.2017
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Амкар (мол)
0 : 2
06.05.2017
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
25.04.2017
Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство, 24 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2017
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 23 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
14.04.2017
Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 20 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
19.03.2017
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 18 тур
ЦСКА (мол)
1 : 1
03.03.2017
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 17 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
02.12.2016
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
ЦСКА (мол)
6 : 0
29.11.2016
Оренбург (мол)
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
ЦСКА (мол)
1 : 1
25.11.2016
Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
Арсенал Т (мол)
0 : 2
17.11.2016
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 13 тур
ЦСКА (мол)
3 : 0
05.11.2016
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 12 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
28.10.2016
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
Локомотив (мол)
1 : 2
22.10.2016
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
ЦСКА (мол)
5 : 0
14.10.2016
Уфа (мол)
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
Ростов (мол)
2 : 0
02.10.2016
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
ЦСКА (мол)
2 : 1
24.09.2016
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
Кр. Советов (мол)
0 : 0
18.09.2016
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
ЦСКА (мол)
3 : 0
09.09.2016
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
Томь (мол)
1 : 3
27.08.2016
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
Зенит (мол)
0 : 2
19.08.2016
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
Урал (мол)
0 : 1
13.08.2016
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
Оренбург (мол)
2 : 6
07.08.2016
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
Анжи (мол)
2 : 3
29.07.2016
ЦСКА (мол)
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