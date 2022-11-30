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Александр Гришин
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
19:47
Игроки «Баварии» подрались после разгрома от «Манчестер Сити»
19:05
Стали известны претенденты на проведение Евро-2028 и Евро-2032
1
18:50
Владелец «Челси»: «Сегодня мы победим «Реал» со счетом 3:0»
4
18:39
Фанаты «ПСЖ» призвали уволить Гальтье из-за расистских высказываний: официальное заявление
1
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Все новости
19:56
Рианчо дал совет Карпину, что нужно сделать для выигрыша трофеев
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19:55
Прогнозы и коэффициенты на матч «Реал» – «Челси»
19:54
Где смотреть матч «Реал» – «Челси»: 1/4 финала Лиги чемпионов
19:40
Сперцян прокомментировал интерес из Европы
19:09
В РФС рассказали, сколько туров пропустит судья Иванов
1
18:59
Оффтоп
МИД России запретил въезд в страну двум канадским фигуристкам
18:28
Немецкий защитник из Серии А перейдет в клуб из России: агент подтвердил
1
18:20
«Базель» предложил 2 миллиона за 20-летнего россиянина
1
18:13
Иванов не будет судить в 23 туре РПЛ: он допустил 2 ошибки в пользу «Спартака» в игре с «Динамо»
2
18:04
Канчельскис призвал Малкома и Клаудиньо уезжать из России
5
17:52
В «Ессентуках» заявили о роспуске команды после поражения 0:15
17:44
Дуду назвал ЦСКА самым популярным клубом России: «У «Спартака» есть Кубок УЕФА?»
3
17:36
Две сборные отказались участвовать в чемпионате CAFA, в котором сыграет Россия
3
17:19
Кассано прошелся по Моуринью: «Всем будет *** на него, когда он закончит карьеру»
3
17:03
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8
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16:58
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6
16:42
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16:32
РФС назначил судей на матчи 23-го тура РПЛ
1
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16:25
«ПСЖ» может уволить Гальтье из-за расистских высказываний: клуб начал расследование
15:55
Гулиев ответил на обвинения в сливе Гогниева из «Химок»
1
15:49
«У нас не может быть так много чернокожих и мусульман»: тренера «ПСЖ» Гальтье обвинили в расизме
1
15:25
«Рубин» раскрыл условия контракта с Рахимовым
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
3
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
1
14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
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Александр Гришин - новости
Тренер
Имя
Александр
Отчество
Сергеевич
Фамилия
Гришин
Гражданство
Россия
Дата рождения
18 ноября 1971
Статистика
Новости
11 апреля
07:51
«Дзюба как человек для меня закончился»: Гришин – об отказе форварда пожать руку Семаку
12
30 ноября 2022
23:10
Гришин: «Ставил, что Дания выйдет из группы с первого места»
1
18 ноября 2022
19:20
Гришин рассказал, что его больше всего расстроило в матче Россия – Таджикистан
2
17 сентября 2022
18:10
Гришин объяснил «сенсационное» поражение ЦСКА от «Торпедо»
11
2 сентября 2022
23:42
Гришин: «Кокорин давно закончил с футболом. В «Арисе» он доигрывает»
1
13 августа 2022
23:06
«Немецкую бригаду надо увольнять». Гришин – о «Локомотиве»
1
14 мая 2022
23:02
Экс-тренер Тикнизяна Гришин: «Не понимаю, почему из Наира сделали защитника. Он крайний полузащитник или форвард»
27 апреля 2022
12:42
Тренер Гришин покинул «Олимп-Долгопрудный». Ранее он из-за болезни не полетел в Хабаровск, но был на «Матч ТВ»
7 октября 2019
19:32
Селюк назвал Гришина «физруком» и «сбитым летчиком» в ответ на критику Гогуа
8
09:51
Экс-тренер молодежки ЦСКА Гришин: «В Хабаровске мы с Евсеевым даже не подпускали Гогуа к основе»
8
8 февраля 2019
19:24
Экс-тренер Жамалетдинова Гришин: «Я тоже не расстроился, что Березуцкие и Игнашевич завершили карьеру. Зачем из-за этого расстраиваться?»
4
28 декабря 2018
14:30
Экс-тренер дубля ЦСКА Гришин будет работать с командой «Локомотива» 2003 года рождения
3
24 августа 2018
09:17
Гришин: «Пришел в родной ЦСКА, а мне отвечают: «Мест нет». А Игнашевичу моментально подыскали должность в штабе дубля»
20
13 августа 2018
01:33
Гришин покинул юрмальский «Спартак». Он возглавлял клуб четыре месяца
2
25 июля 2018
22:42
Гришин – о трансфере Головина в «Монако»: «Надо поздравить мальчика. Он достиг цели»
9
19 апреля 2018
20:12
Экс-тренер молодежной команды ЦСКА Гришин возглавил «Спартак» Ю
8
18 апреля 2018
15:31
Гришин: «Головину нужно ехать в чемпионат Испании. Там более техничный и менее жесткий футбол»
5
5 апреля 2018
12:10
Гришин: «Если ЦСКА проиграет «Арсеналу» 0:1 в Лондоне, то ничего страшного. А вот если крупнее…»
7
14 февраля 2018
09:43
Александр Гришин не видит проблем для ЦСКА обыграть «Црвену Звезду» в Москве
2
3 февраля 2018
13:24
Гришин: «Я в «Химках»? Это полная ерунда»
30 декабря 2017
18:01
Гришин: «По дороге домой в Белгороде на меня напали трое с битами. Потом больница, трепанация черепа, два дня в коме»
1
7 декабря 2017
06:29
Гришин: «Скамейка у «Спартака» шире, но на стороне ЦСКА многолетняя сыгранность»
7
6 декабря 2017
10:04
Гришин: «Если «Спартак» сыграет на пределе, то может обыграть «Ливерпуль»
3
4 декабря 2017
12:32
Гришин: «Слуцкий не справился с работой в «Халле». Кто теперь позовет его в Англии?»
24
20 ноября 2017
07:46
Гришин: «Иногда «Краснодару» стоит играть прагматично, строго на результат»
1
27 октября 2017
07:55
Гришин ставит на ничью «Ростова» со «Спартаком»
17
06:04
Гришин: «ЦСКА гораздо сильнее «Арсенала»
12
14 сентября 2017
07:56
Гришин просит не перехваливать Жамалетдинова
5
13 сентября 2017
00:30
Гришин: «По большому счету, Жамалетдинов дал ЦСКА три очка»
2
11 сентября 2017
13:15
Гришин: «К гадалке не ходи, ЦСКА с «Бенфикой» будет играть в пять защитников и на контратаках»
16
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