Экс-игрок ЦСКА – об 11-метровом в ворота «Спартака»: «Для меня это однозначно не пенальти»

Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин высказался о работе судей в матче красно-синих со «Спартаком» (3:2) в 11-м туре РПЛ.

«По судейству сложно говорить, каждую неделю всегда что-то новое. В целом вопросов не было. Арбитр давал бороться. Но пенальти в ворота «Спартака» за гранью просто. Для меня это однозначно не пенальти.

Человек за штрафной стоит, дают пенальти, палец в штрафной, условно. Не знаю, как на это реагировать. Мне кажется, что это не пенальти. Но ЦСКА в любом случае выиграл по делу. Но с судейством нужно что-то делать», – сказал Гришин.