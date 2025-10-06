Экс-игрок ЦСКА – об 11-метровом в ворота «Спартака»: «Для меня это однозначно не пенальти»

Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин высказался о работе судей в матче красно-синих со «Спартаком» (3:2) в 11-м туре РПЛ.
«По судейству сложно говорить, каждую неделю всегда что-то новое. В целом вопросов не было. Арбитр давал бороться. Но пенальти в ворота «Спартака» за гранью просто. Для меня это однозначно не пенальти.
Человек за штрафной стоит, дают пенальти, палец в штрафной, условно. Не знаю, как на это реагировать. Мне кажется, что это не пенальти. Но ЦСКА в любом случае выиграл по делу. Но с судейством нужно что-то делать», – сказал Гришин.
- Главным судьей матча был Артем Чистяков.
- Он назначил 11-метровый в ворота красно-белых с подсказки ВАР после нарушения правил Жедсоном на Алеррандро. На 12-й минуте пенальти реализовал Иван Обляков.
Источник: ТАСС