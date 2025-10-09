Быстров прошелся по Станковичу: «Насколько надо быть слабым тренером?»

Владимир Быстров жестко раскритиковал тактику главного тренера «Спартака» Деяна Станковича на дерби с ЦСКА.

Матч 11-го тура РПЛ прошел 5 октября на «ВЭБ Арене».

Армейцы вели 3:0 уже к 18-й минуте, но затем спартаковцы 2 гола отыграли.

«Насколько надо быть слабым тренером, чтобы под быстрый фланг ЦСКА ставить центрального защитника Литвинова? Вы под скоростного футболиста ставите медленного. Он играет за счeт позиции, а не скорости, а во фланг играть не умеет.

И тренерский штаб это не скрывает, сказали что они так и хотели. То есть они вышли сдерживать ЦСКА, а не играть первым номером. Свесили лапки и команда это почувствовала, хотя потом матч показал, что команда была готова биться с первых секунд на равных», – сказал Быстров.