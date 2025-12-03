Быстров оценил идею назначения Талалаева в «Спартак»

Бывший игрок «Спартака» Владимир Быстров высказался о возможном назначении Андрея Талалаева главным тренером московской команды.

– Появились слухи о том, что Талалаев может стать главным тренером «Спартака». Совсем вкратце. Как вам такая идея?

– Категорически против.

– Не получится?

– Нет, я категорически против того, чтобы в такой момент… Из команды «Балтика» нельзя уходить в команду «Спартак». Для меня это просто очевидный момент.