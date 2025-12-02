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  • «Это его последний шанс»: Быстров предрек Соболеву скорый уход из «Зенита»

«Это его последний шанс»: Быстров предрек Соболеву скорый уход из «Зенита»

2 декабря 2025, 17:55
1

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров оценил игру Александра Соболева в матче с «Рубином».

  • Петербуржцы победили в 17-м туре РПЛ со счетом 1:0.
  • Соболев сделал голевую передачу на Нино.

– Володь, оцени игру Александра.

– Ну, вышел. Поборолся один раз. Молодец. Ну, честно…

– Текущая форма как тебе?

– Говорят, что он начал тренироваться. Пашет на тренировках, то есть пытается зацепиться. Это его последний шанс.

– А, ты действительно рассматриваешь вариант, при котором Соболев уже зимой покинет клуб?

– Думаю, если у него сейчас так же будет получаться, то есть никак, то у него единственный вариант будет – это уйти в аренду и начать играть.

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Источник: ютуб-канал «О, родной футбол!»
Россия. Премьер-лига Зенит Быстров Владимир Соболев Александр
Комментарии (1)
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Cleaner
1764692361
Быстров никто и звать его никак. Бывший зенитовец. Бывший спартаковец. И ни там, ни там не свой. Все, что Володя говорит ничего не стоит и ничего не значит. Еще и Дзюбу в свое время оговорил. Склизкий человек...(((
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