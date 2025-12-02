«Это его последний шанс»: Быстров предрек Соболеву скорый уход из «Зенита»

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров оценил игру Александра Соболева в матче с «Рубином».
- Петербуржцы победили в 17-м туре РПЛ со счетом 1:0.
- Соболев сделал голевую передачу на Нино.
– Володь, оцени игру Александра.
– Ну, вышел. Поборолся один раз. Молодец. Ну, честно…
– Текущая форма как тебе?
– Говорят, что он начал тренироваться. Пашет на тренировках, то есть пытается зацепиться. Это его последний шанс.
– А, ты действительно рассматриваешь вариант, при котором Соболев уже зимой покинет клуб?
– Думаю, если у него сейчас так же будет получаться, то есть никак, то у него единственный вариант будет – это уйти в аренду и начать играть.
Источник: ютуб-канал «О, родной футбол!»