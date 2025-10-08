Червиченко оценил назначение пенальти в ворота «Спартака» в игре с ЦСКА

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о пенальти, назначенным в ворота команды в матче 11-го тура РПЛ с ЦСКА (2:3).

«Для меня это не пенальти. Но «Спартаку» такой же поставили в матче на Кубок России. Особенно в игре с «Пари НН», когда отменили гол в ворота «Спартака» и поставили такой же полулевый одиннадцатиметровый. Почему не открыли дискуссию тогда? Значит, и сейчас нужно молчать», – сказал Червиченко.