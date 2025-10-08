Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Червиченко оценил назначение пенальти в ворота «Спартака» в игре с ЦСКА

Червиченко оценил назначение пенальти в ворота «Спартака» в игре с ЦСКА

Сегодня, 08:14
4

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о пенальти, назначенным в ворота команды в матче 11-го тура РПЛ с ЦСКА (2:3).

«Для меня это не пенальти. Но «Спартаку» такой же поставили в матче на Кубок России. Особенно в игре с «Пари НН», когда отменили гол в ворота «Спартака» и поставили такой же полулевый одиннадцатиметровый. Почему не открыли дискуссию тогда? Значит, и сейчас нужно молчать», – сказал Червиченко.

  • Главным судьей матча был Артем Чистяков.
  • Он назначил 11-метровый в ворота красно-белых с подсказки ВАР после нарушения правил Жедсоном на Алеррандро. На 12-й минуте пенальти реализовал Иван Обляков.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Червиченко Андрей
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Каратель помойников
1759900591
Так если нужно молчать,то какого буя червяк варежку разявил?
Ответить
Интерес
1759908336
А я привык смотреть на итоговую статистику и верить своим глазам: пенальти был!.Остальное-по Руставели :"КАждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны".
Ответить
Блямба
1759910590
Ондрюша, мочи шилом бритых
Ответить
