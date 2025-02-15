Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Сборная Испании выложила фото с кубком мира в честь Дня святого Валентина – Рамос и Касильяс возмутились, что в кадре их не оказалось

Сборная Испании выложила фото с кубком мира в честь Дня святого Валентина – Рамос и Касильяс возмутились, что в кадре их не оказалось

Пресс-служба сборной Испании выложила фото игроков команды с кубком мира, завоеванным в 2010 году. Пост был приурочен ко Дню святого Валентина.

«Любовь с первого взгляда, которой уже скоро исполнится 15 лет», – подписали кадр испанцы.

В кадре есть несколько футболистов той сборной образца 2010 года, но нет Серхио Рамоса, Икера Касильяса и ряда других игроков.

«Наверное, некоторых из нас там не было…» – прокомментировал фото Рамос, упомянув Касильяса, Фернандо Торреса, Жерара Пике, Жоана Капдевилу, Серхио Бускетса и Давида Сильву.

«Кто этот «гений», который ведет соцсети? Какой нелепый способ все испортить! С Днем святого Валентина», – написал Касильяс.

  • ЧМ-2010 – единственный, выигранный Испанией.

Новости по теме
Серхио Рамос объяснил свой переход в мексиканский клуб
Известна причина, по которой жена Серхио Рамоса не поехала с ним в Мексику
Рамос объяснил выбор 93-го номера в «Монтеррее» 2
Источник: COPE

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

15.02.2025 14:12
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 