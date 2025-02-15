Сборная Испании выложила фото с кубком мира в честь Дня святого Валентина – Рамос и Касильяс возмутились, что в кадре их не оказалось

Пресс-служба сборной Испании выложила фото игроков команды с кубком мира, завоеванным в 2010 году. Пост был приурочен ко Дню святого Валентина.

«Любовь с первого взгляда, которой уже скоро исполнится 15 лет», – подписали кадр испанцы.

В кадре есть несколько футболистов той сборной образца 2010 года, но нет Серхио Рамоса, Икера Касильяса и ряда других игроков.

«Наверное, некоторых из нас там не было…» – прокомментировал фото Рамос, упомянув Касильяса, Фернандо Торреса, Жерара Пике, Жоана Капдевилу, Серхио Бускетса и Давида Сильву.

«Кто этот «гений», который ведет соцсети? Какой нелепый способ все испортить! С Днем святого Валентина», – написал Касильяс.