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Серхио Рамос объяснил свой переход в мексиканский клуб

Испанский защитник Серхио Рамос прокомментировал подписание контракта с «Монтерреем».

«Я не устал побеждать, но я приехал сюда не для того, чтобы рассказывать о своих достижениях. Я раньше здесь не был и хочу оставить в Мексике наследие.

Я здесь не для того, чтобы путешествовать, а постараться выиграть новые титулы. Команда участвует как во внутренних, так и в международных турнирах, и это хорошая возможность быть на виду.

В футболе возраст не имеет значения, главное – качество игры. То, что я приехал сюда после долгой карьеры, показывает, что у меня по-прежнему жажда трофеев», – сказал 38-летний футболист.

  • Рамос полгода оставался без команды после ухода из «Севильи».
  • В «Монтеррее» он взял 93-й номер в честь своего гола в финале ЛЧ-2013/14.

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Источник: ESPN

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