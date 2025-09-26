Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия ЧМ-2026 Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Реакция Серхио Рамоса на завершение карьеры Бускетса

Сегодня, 13:14
1

Бывший капитан «Реала» Серхио Рамос отреагировал на новость о завершении карьеры Серхио Бускетса. Полузащитник «Интер Майами» сообщил, что закончит с футболом в конце сезона МЛС.

«Буси, ты – воплощение того, как быть исключительным, оставаясь при этом обычным парнем.

Будучи соперником большую часть времени, а часто и партнером по команде, ты всегда выделялся своим классом, видением и качеством футбола, а также скромностью и искренностью.

Футбол остался без одного из самых блестящих полузащитников, с которыми мне когда-либо доводилось играть, но ты уходишь, оставляя за собой признание и благодарность всех, кто был с тобой, и всех, кто любит этот вид спорта.

Спасибо тебе за то, что ты был отличным игроком, отличным партнером по команде и отличным другом. Желаю тебе всего наилучшего в дальнейшем. Крепко целую, брат», – написал Рамос.

  • Бускетсу 37 лет. За свою карьеру он выиграл 32 трофея с «Барселоной», включая 3 победы в Лиге чемпионов, 2 трофея с «Интер Майами», а также по разу стал чемпионом мира и Европы в сборной Испании.

Еще по теме:
Бускетс анонсировал завершение карьеры 1
Суарес и Бускетс получили суммарно 8 матчей дисквалификации 3
Бускетс ударил игрока «Сиэтла» кулаком в подбородок 1
Источник: твиттер Серхио Рамоса
США. МЛС Монтеррей Интер Майами Рамос Серхио Бускетс Серхио
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1758883134
...м-да, а казалось, что был вечен на поле! Эпоха!... Бежит время... Удачи ему и вне поля...
Ответить
Главные новости
ФотоКлуб РПЛ вошел в топ-3 в мире по лояльности игроков
14:30
1
Кирьяков высказался об увольнении Станковича
14:10
Талалаев прокомментировал конфликт с Бубновым
14:03
1
Экс-тренера «Спартака» могут уволить через месяц после назначения
13:21
5
Реакция Серхио Рамоса на завершение карьеры Бускетса
13:14
1
Генич назвал хамским поведение Глушенкова
13:06
6
Бубнов – об игроке «Динамо»: «Как инородное тело»
12:31
1
Бубнов объяснил, почему Кузяев перешел в «Рубин», а не в «Зенит»
12:06
9
Любительская футбольная лига — Россия, Москва: команды, дивизионы, как попасть футболисту?
11:54
Первый тренер Мостового сказал, сможет ли игрок раскрыться в ЦСКА
11:13
4
Все новости
Все новости
Бускетс анонсировал завершение карьеры
08:30
1
МЛС. Дубль и передача Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Йорк Сити»
Вчера, 07:51
38-летний Месси вышел в лидеры бомбардирской гонки МЛС
21 сентября
2+1 38-летнего Месси помогли «Интеру» победить «Ди Си Юнайтед»
21 сентября
10 величайших игроков всех времен по версии Give me Sport
19 сентября
1
Стало известно, где продолжит карьеру Месси
18 сентября
2
Месси повторил бомбардирский рекорд Роналду
17 сентября
1
МЛС. Гол и передача Месси помогли «Интер Майами» победить «Сиэтл»
17 сентября
Хет-трик Мюллера в день 35-летия помог «Ванкуверу» победить со счетом 7:0
14 сентября
«Интер Майами» проиграл «Шарлотт» (0:3), Месси повторил судьбу Смолова из 2018-го
14 сентября
ФотоМиранчук не попал в топ-10 самых дорогих игроков МЛС
12 сентября
Список всех скандальных выходок Луиса Суареса
9 сентября
2
Суареса дополнительно наказали за плевок в сотрудника «Сиэтла»
8 сентября
3
Миранчук рассказал, по чему скучает в США
7 сентября
5
Суарес и Бускетс получили суммарно 8 матчей дисквалификации
6 сентября
3
38-летний Месси сделал заявление о будущем: «Этот момент приближается»
5 сентября
1
ВидеоТрамп попытался присвоить себе Кубок мира по футболу
22 августа
1
Мюллер после трансфера в МЛС изменил мнение насчет лучшего игрока в истории
22 августа
1
Агент: «Миранчук стал полноценным лидером «Атланты»
17 августа
Миранчук забил 8-й гол в сезоне
17 августа
1
ВидеоКлуб МЛС представил Хын-Мин Сона – известен срок контракта
7 августа
ФотоКлуб МЛС объявил о подписании Томаса Мюллера
6 августа
1
«Тоттенхэм» договорился о продаже Сона за 15 миллионов
4 августа
1
Стали известны подробности состояния здоровья Месси
4 августа
1
Известен новый клуб Сона – кореец уходит из «Тоттенхэма» спустя 10 лет
3 августа
Месси собирается играть до 41 года
1 августа
ВидеоМесси с женой побывал на концерте британской рок-группы
28 июля
2
Гол Миранчука на 99-й минуте принес «Атланте» ничью с «Сиэтлом»
27 июля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 