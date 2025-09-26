Бускетс анонсировал завершение карьеры

Полузащитник «Интер Майами» Серхио Бускетс объявил о завершении карьеры по окончании текущего сезона в МЛС.
«Я чувствую, что пришло время попрощаться с карьерой профессионального футболиста. Почти 20 лет я наслаждался этой невероятной историей, о которой всегда мечтал. Футбол подарил мне уникальный опыт в прекрасных местах и с лучшими попутчиками.
Спасибо «Барселоне», клубу всей моей жизни. Там я осуществил свою детскую мечту – носить любимую футболку в течение сотен матчей. Я отпраздновал множество побед и пережил уникальные моменты на «Камп Ноу», которые никогда не забуду.
Спасибо сборной Испании. Для меня было честью представлять еe так много раз и наслаждаться достижениями, которые навсегда останутся в моeм сердце.
Спасибо «Интер Майами» за то, что позволили мне стать частью нового, развивающегося клуба, где я хотел получить новый опыт, и в которй хотел внести свой вклад.
Спасибо всем моим коллегам, персоналу и всем, с кем я пережил столько прекрасных и незабываемых моментов. Лучшее, что я уношу с собой, – это вы все. Спасибо болельщикам по всему миру за их любовь и уважение. Надеюсь, я смог отплатить хотя бы небольшой частью того, что вы для меня значили...
Это мои последние месяцы на поле. Я завершаю карьеру очень счастливым, гордым, довольным и, прежде всего, благодарным. Большое спасибо, скоро увидимся... Любой конец – это новое начало», – сказал Бускетс.
- 37-летний Бускетс за карьеру за карьеру выиграл 32 трофея с «Барселоной», включая 3 победы в Лиге чемпионов, 2 трофея с «Интер Майами», а также по разу стал чемпионом мира и Европы в сборной Испании.
- «Интер Майами» гарантировал себе участие в плей-офф МЛС 2025 года, который стартует в октябре.