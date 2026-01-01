Введите ваш ник на сайте
Серхио Рамос
Трансферы
€ 1 млн
Серхио Рамос - трансферы
30 марта 1986 (39), Камас
#93 | Защитник
183 см | 73 кг
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.01.26 / -
Монтеррей
Без клуба
Свободный агент
06.02.25 / 01.01.26
Без клуба
Монтеррей
Свободный агент
01.07.24 / 06.02.25
Севилья
Без клуба
Свободный агент
04.09.23 / 01.07.24
ПСЖ
Севилья
Свободный агент
08.07.21 / 04.09.23
Реал
ПСЖ
Свободный агент
31.08.05 / 08.07.21
Севилья
Реал
27 млн €
