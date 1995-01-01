«МЮ» может купить Гуйе на замену Эррере. Ганцем тоже интересуется «ПСЖ»

«Бомбардир» со ссылкой на The Times писал о согласовании Андером Эррерой контракта с «ПСЖ».

По данным Evening Standard, «Манчестер Юнайтед» может заменить испанца Идриссой Гуйе из «Эвертона».

В третьем сезоне за ливерпульский клуб 29-летний ганец отдал одну результативную передачу в 30-ти играх всех турниров на клубном уровне.

В январе издание L'Equipe писало, что «ПСЖ» также заинтересован в покупке Гуйе и считает этот трансфер осуществимым. Тогда парижане предложили за футболиста 25 миллионов евро – на 5 больше, чем его стоимость по Transfermarkt.