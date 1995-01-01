1-го апреля «Бомбардир» со ссылкой на Daily Record писал о договоренности Андера Эрреры с «ПСЖ».

Сообщалось, что полузащитника «Манчестер Юнайтед» не устроили финансовые условия клуба по новому соглашению.

The Times подтвердило факт договоренности, отметив, что 29-летний испанец заключит контракт с «ПСЖ» на три года. Его зарплата составит более 200 тысяч фунтов в неделю. В «Юнайтед» Эррерра получает около 80-ти.