Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    2 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    3 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова

    The Times: Эррера согласовал контракт с «ПСЖ» на 3 года

    1-го апреля «Бомбардир» со ссылкой на Daily Record писал о договоренности Андера Эрреры с «ПСЖ».

    Сообщалось, что полузащитника «Манчестер Юнайтед» не устроили финансовые условия клуба по новому соглашению.

    The Times подтвердило факт договоренности, отметив, что 29-летний испанец заключит контракт с «ПСЖ» на три года. Его зарплата составит более 200 тысяч фунтов в неделю. В «Юнайтед» Эррерра получает около 80-ти.

    • Эррера перешел в «Юнайтед» в июле 2014 года из «Атлетика» за 36 миллионов евро.
    • Выиграл с клубом 4 трофея – Кубок и Суперкубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы.
    • В текущем сезоне забил 3 гола и отдал 3 ассиста в 26 матчах всех турниров.
    • Срок истечения контракта – июнь 2019 года. Цена по Transfermarkt – 28 миллионов евро.

    Источник: The Times

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:08
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +257

      yarik1_78 12 минут назад

      Играющий Зррера получает в разы меньше баласта Санчеса!Я думаю многим в команде это не нравится.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77084
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    67539
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru