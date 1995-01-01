The Times: Эррера согласовал контракт с «ПСЖ» на 3 года

Играющий Зррера получает в разы меньше баласта Санчеса!Я думаю многим в команде это не нравится.
1-го апреля «Бомбардир» со ссылкой на Daily Record писал о договоренности Андера Эрреры с «ПСЖ».
Сообщалось, что полузащитника «Манчестер Юнайтед» не устроили финансовые условия клуба по новому соглашению.
The Times подтвердило факт договоренности, отметив, что 29-летний испанец заключит контракт с «ПСЖ» на три года. Его зарплата составит более 200 тысяч фунтов в неделю. В «Юнайтед» Эррерра получает около 80-ти.
- Эррера перешел в «Юнайтед» в июле 2014 года из «Атлетика» за 36 миллионов евро.
- Выиграл с клубом 4 трофея – Кубок и Суперкубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы.
- В текущем сезоне забил 3 гола и отдал 3 ассиста в 26 матчах всех турниров.
- Срок истечения контракта – июнь 2019 года. Цена по Transfermarkt – 28 миллионов евро.